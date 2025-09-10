実用的な日常使いのアイテムから、おしゃれなアクセサリーまで！わたしのかぎ針編みこもの

レシピBOOK『わたしのかぎ針編みこもの』がブティック社より2025年9月8日(月)に全国の書店・手芸店・ネット書店から販売中。

わたしのかぎ針編みこもの

定価 ： 1,540円(税込)

発売日 ： 2025年9月8日

判型 ： AB判(260mm × 210mm)

発行 ： ブティック社

全国書店、手芸店、ネット書店にて発売

レシピBOOK『わたしのかぎ針編みこもの』がブティック社より2025年9月8日(月)に全国の書店・手芸店・ネット書店から販売中です。

◆少ない玉数で気軽に編める、かぎ針編みこものを集めた一冊

かぎ針編みの魅力は「ちょっとした時間にすぐ編める」こと。

『わたしのかぎ針編みこもの』では、1〜2玉程度の毛糸で完成する小物を中心に紹介しています。

たくさんの材料をそろえなくても気軽に始められるので、編み物初心者の方にもおすすめです。

掲載作品は、実用的な日常使いのアイテムから、おしゃれなアクセサリーまで幅広くラインナップ。

自分で編んで使う楽しさはもちろん、贈り物としても喜ばれるデザインが揃っています。

手軽に完成する達成感と、「もう一つ編んでみたい」と思える充実感を味わえます。

ポコポコしたパプコーン編みのビーニー＆スマホ操作もできちゃうミトン！

グラデーションヤーンのボンネット＆ぴょこっとひつじの耳つきボンネットも編めます。

◆流行りの帽子やバッグ、チャーム、キャミソールまで、全38点掲載

掲載している作品は全部で38点。

近年SNSでも人気を集めているボンネットやミニバッグをはじめ、スマホショルダーやトートバッグなど実用的でおしゃれなアイテムを豊富に収録。

でき上がりを誰かに見せたくなるカワイイデザインばかりです。

さらに、ちょっとした余り糸で作れるチャームや小物、コーディネートのアクセントになるキャミソールなど、季節やシーンを問わず楽しめるアイテムが充実。

色や糸を変えてアレンジすれば、自分だけのオリジナル作品に仕上げることもできます。

かぎ針編みならではの透かし模様や編み地の表情を活かしたデザインは、「手づくりならではの味わい」と「今っぽさ」を両立！作っている時間も、出来上がった作品を身につける時間も楽しくなる一冊です。

◆わかりやすい写真プロセス解説つきで、初心者さんも安心

「編んでみたいけれど、編み図だけでは自信がない……」という方のために、本書では編み方のポイントとなる部分を写真プロセスで紹介しています。

また、かぎ針編みの基礎テクニックや用具についての解説もついていて、編み物をまったくしたことがない方でも、本書1冊で始められる安心の構成です。

経験者の方にとっても、新しい模様編みや作品のアイデアを得られる充実の内容となっています。

