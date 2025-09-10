石破首相の辞任表明から3日。早くも茂木敏充前幹事長が立候補会見を行いました。『news every.』でも、茂木前幹事長に直接話を聞きましたが、この会見をどうみたのか。日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者が、次の3つのポイントについて解説します。

1．“先手”か“後出し”か

2．「給付」か「減税」か

3．野党との“距離感”

■茂木氏、“先手”必勝を狙ったのか？

──1つ目のポイント、“先手”か“後出し”か。茂木氏は“先手”必勝ということですか？

茂木氏は10日、「チャレンジャーとして臨む」と言っていました。今のところ、去年、出馬したメンバー同士の戦いになりそうで、多くの自民党議員は「去年、勝利した石破氏のあとに続く高市氏、小泉氏軸の戦いになるだろう」と。

なので、去年6位だった茂木氏のある陣営関係者は「早くスタートして露出を増やさないと追いつけない」と、焦りからきた「早め」の出馬表明でした。

逆に、どっしり構えているのが小泉陣営とみています。

9日は農水相としての仕事を優先するため、石破首相辞任表明のあと、すぐに手をあげるのはマイナス面も、という話をしましたが、10日に陣営幹部に話を聞きました。

「焦る必要は全くない。告示日まであと10日以上ある」「去年は準備不足で論戦でボロが出てしまった。時間をかけて準備してからの出馬表明が得策だ」と、後出しでも十分間に合うということを話していました。

■「減税」には慎重な茂木氏 ほかの候補は？

──2つ目のギモン「給付」か「減税」か。茂木氏は参議院選挙で野党が訴えた消費税の「減税」には、どういうスタンスだったのでしょうか？

茂木氏は「『減税』で手取りを増やすのでなく『収入を高める』かの選択」という表現で、「減税」には慎重な姿勢でした。

10日の会見を聞いても、記者の質問も多く出ていた「給付」か「減税」か、争点になりそうです。

自民党は参院選で「給付」を、野党は「減税」を掲げて自民党は敗れました。そこで路線を修正するのか、です。

茂木さんは慎重でしたが、『news every.』に出演した小林鷹之さんは「2万円給付は中止すべき」「減税について聖域なく議論をしていく」と発言しました。

高市さんもこれまでの発言を聞いていると、持論は「食料品に限って消費税率はゼロ％」です。少なくともこの2人は「減税」にシフトチェンジという考えです。

一方で候補者として名前が挙がっている林さんは、官房長官として「給付」の政策設計に関わった人物です。小泉さんも閣僚の1人で「給付」に理解を示してきた立場で、この2人がスタンスに変化が出るかは焦点です。

──総裁選でもこの辺りは争点になりそうですね。

■“陰の主役”野党との連携めぐり…他候補にも動き

──では3つ目のギモン「野党との距離感」についてです。茂木氏に直接話を聞いたとき「基本政策が一致できる政党と連立の枠組みを広げたい」と言っていました。

茂木氏は日本維新の会、国民民主党の名前を挙げ「連立の拡大」を目指すと言っていました。自民党内には「連立を拡大しないともう何も進まない」という声が、結構多いんです。

今回の総裁選は「野党が陰の主役」とお伝えしました。

野党との連携をめぐって10日、他の候補にも動きがありました。小泉農水相の元に、国民民主党の榛葉幹事長が訪れたんです。

何の話かというと、先週の静岡県牧之原市の竜巻被害についてなんですが、榛葉幹事長の地元・静岡の陳情を受けたということです。

──野党の議員が大臣に陳情に行くのは、よくあることなんですか？

「初」というわけではないですが、まあ珍しいことです。

ただ、時期が時期なだけに自民党内からは「総裁選を見据えて国民民主とのつながりをアピールしたいのだろう」といった声も出ています。

小泉氏はこれまでにも「維新に連立を打診すべき」と主張したこともありました。自民党、公明党に加えて「連立政権」を拡大すべきという考えでこれまで発言があったので、10日の会談も注目されました。

もう1つ、9日に注目の会合がありました。

林官房長官が維新の前代表と会談したんです。林陣営の議員は「もし仮に林総理になれば維新との連携も選択肢というアピールでは」と話しています。

どの候補も「自分がトップになれば野党と話ができて安定政権を作れる」というアピールが始まっているのかなとみています。