「負けて逆ギレ？」ヒール女子同士の対戦で、敗者が勝者に試合後の奇襲。WWE名物の分厚いバリケードが“ヒップアタック”で崩壊し、ガチすぎるハードヒットに会場が騒然となった。

【映像】女子レスラー、お尻で“壁ドン”→強烈すぎて壁を破壊してしまう

WWE第3のブランドNXTで勃発した新たな抗争。濃いキャラクターがひしめく女子ディヴィジョンで繰り広げられた場外の衝撃シーン、バリケード崩壊の“尻爆弾”はファンの大きな話題をさらった。

NXTで行われたジェイダ・パーカーとラッシュ・レジェンドのシングル戦。勝利を収めたのはラッシュだったが、試合終了直後にジェイダが怒りを爆発させ、リング外で襲撃。逆ギレともいえる報復劇を繰り広げた。バリケードへ叩きつけられたラッシュに、さらに猛ダッシュで「ヒプノティック」を炸裂。尻からのサンドイッチ攻撃でラッシュもろともバリケードが崩壊し、アリーナ全体が驚きに包まれた。

元プロバスケット選手で身長180センチを誇る団体屈指の“ビッグウーマン”ラッシュも、このガチンコの尻攻撃にはぐったり。この瞬間はX上で瞬く間に拡散され、ファンの熱狂を呼び込んだ。SNSには「ジェイダの攻撃はやばい！」「リマッチを見たい」といった興奮混じりの声が相次いでいる。

実際の攻撃は一部で“ヒップアタック”と軽く表現されたが、正確には突進からバリケードに叩きつけつつ、顔面をアッパー気味にえぐる危険な一撃。観客からも「勢いがありすぎて怖い」「リアルに痛そうだった」と緊張感の漂うコメントも、またこのところ若干ぽっちゃり化が進むジェイダに「これこそ体重オーバーの成果だなｗ」「パワーが増強中だｗ」との皮肉も寄せられ、試合を超えた”潰しあい”のリアリティを印象づけた。

両者はともにヒール色の強いユニットに属しており、単純な「善悪対立」の枠には収まらない。それだけに今回の試合後襲撃は、主役をめぐる女たちの潰し合いの激しさを浮き彫りにし、今後の因縁の深化を強く示唆する出来事となった。

