滝沢眞規子、“すごい美味しい”脂質70％オフでも大満足のグラノーラ「手軽に買える」

『VERY NAVY』のカバーモデルを務め、ファッションセンスや丁寧な暮らしが幅広い世代から絶大な支持を受けている“タキマキ”こと、滝沢眞規子さん。そのライフスタイルに憧れている方も多いのではないでしょうか？そんな滝沢さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【簡単おやつ】家にあるもので作れる、アレンジレシピ！グラノラバー＆バナナアイス【ケロッグ】』という動画を投稿。PRではあったものの、最近の朝食に食べているという“グラノーラ”を紹介してくれました！

動画内で滝沢さんは、自身の朝食について「例えばパンとかフルーツとかシリアルとか、そういうもので済ませたい日もあって」「そんな時に食べるのが、シリアルだったりするんだけど」とコメントし、こちらの商品を紹介！

◼︎脂質70%オフのグラノラ

ケロッグ / 素材まるごとグラノラ 脂質70%オフ 香るフルーツ

ホテルニューオータニ総料理長が監修したという、脂質70%オフ（※）の素材まるごとグラノラ。

脂質70%オフ（※）でありながら、名門ホテル監修の“こだわりの味”を毎日の食卓で手軽に楽しめる商品。

香ばしくて粒揃いのケロッグ自慢のコーンフレークと味わい深い大麦を使用したグラノラの味と食感のコントラストが魅力。香ばしいグラノラのほのかな甘みとフルーツの華やかな酸味もマッチしています。

全粒大麦配合、ビタミン5種・鉄分たっぷり、食物繊維入りなのも嬉しいポイントですね。

（※）ケロッグの「素材まるごとグラノラ 朝摘みいちご」との比較

◼︎甘党の滝沢さんも満足な素材の甘さ

滝沢さんは、暑い夏になるとグラノラを食べたくなるといい、「冷たいヨーグルトとか、あとは豆乳とか。まぁ牛乳でもいいし」「ササササッて満足するようなのを食べたいなって思うんですよ」「結構気に入ってて」とおすすめの食べ方について教えてくれました。

そして「これはさ、なんせ脂質が70%もオフなんですよ。すごくない？」「ちょっと嬉しいよね」と話しつつ、「すごい美味しい！」「どこでも手軽に買えるのでおすすめ」とコメント。

また、お味については「結構、脂質オフとはいえ甘味がしっかりしているので、甘さが全くないとかではないので」「このままで美味しい」と、ハチミツなどで甘みを足さなくても十分美味しいと話していました♪

■動画もチェック

動画では、この商品を使った手作りおやつのレシピも公開！こちらもぜひチェックしてみてくださいね。