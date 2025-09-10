県内は11日にかけて雷を伴い非常に激しい雨が降り大雨となる所がある見込みです。

能登では11日の明け方にかけ河川の増水や氾濫に昼前にかけては、土砂災害に警戒を、また県内では11日の明け方にかけ低い土地の浸水などに警戒してください。

停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、県内は大気の状態が非常に不安定となっています。志賀では、午後２時までの１時間の雨量が64．5ミリと観測史上最大を記録しました。

このため11日にかけては雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。

10日予想される1時間雨量は加賀・能登とも多い所で50ミリとなっています。

11日に予想される１時間雨量は能登で50ミリ、加賀で40ミリとなっています。

また、11日午後6時までの24時間に降る雨の量は、加賀・能登ともに多い所で100ミリの予想です。

また11日夕方にかけて雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。