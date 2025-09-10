オプテージは、MVNOサービス「mineo（マイネオ）」で、月額基本料金を最大6カ月間638円割引する「ホーダイ感謝祭」を、9月11日から実施する。期間は11月25日まで。

マイピタが最大638円割引

料金プラン「マイピタ」デュアルタイプの全コース（1GB／5GB／10GB／20GB／50GB）が対象。利用開始月から最大6カ月間、月額利用料から638円を割り引く。対象となるのは新規契約またはシングルタイプからデュアルタイプに契約変更したユーザー。

「パケット放題 Plus」（月額385円）では、「パケット放題 Plus 最大6カ月間385円割引キャンペーン」として、最大6カ月間無料で利用できる。対象となるのは、期間中にマイピタ（1GBもしくは5GB）を契約し、同時にパケット放題Plusを申し込んだユーザー、またはすでにマイピタを利用中でパケット放題 Plusを申し込んだユーザー。

さらに10月31日まで、「パケット放題 Plus 増速キャンペーン」で、パケット放題 Plusの最大通信速度が1.5Mbpsから3.0Mbpsに増速される。

eSIM手数料割引も

eSIMの初期費用割引キャンペーンが実施される。通常440円のeSIMプロファイル発行料や契約事務手数料3300円が無料となる。

eSIMプロファイル発行料の割引は、期間中にeSIMを申し込んだユーザーが、契約事務手数料の割引はeSIMを申し込み、新規契約もしくはプラン・タイプ変更、SMS契約変更のいずれかを申し込んだユーザーが対象となる。

このほか、「10分かけ放題 最大6カ月間550円割引キャンペーン」、「夜間フリー 最大6カ月間990円割引キャンペーン」、「紹介制度 特典増額キャンペーン」、「敬老の日キャンペーン」もあわせて実施される。