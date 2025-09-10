『サンダーボルツ⋆』ブルーレイ+DVDセット発売！ボーナス・コンテンツの一部が公開

エンターテインメント史を塗り替える超大作を次々と世に送り出し、世界中に衝撃と興奮を届け続けてきたマーベル・スタジオが贈る、アベンジャーズに代わる新チームの活躍を描いた『サンダーボルツ⋆』のブルーレイ+DVDセット、4K UHD+3D+ブルーレイ セットが本日9月10日（水）より発売！

本日の発売を記念し、主人公エレーナ・ベロワ役のフローレンス・ピューが、世界2位の高さのビルからダイブする圧巻のアクションを捉えた臨場感あふれる映像をボーナス・コンテンツから一部解禁！

『サンダーボルツ*』見る前にコレを見て！予習しておきたいマーベル作品3選 いよいよマーベル・スタジオ最新作『サンダーボルツ*』が、本日 … 『サンダーボルツ*』見る前にコレを見て！予習しておきたいマーベル作品3選

『サンダーボルツ⋆』徹底したセットが生む没入感に注目

この映像の舞台はマレーシア・クアラルンプールのムルデカ118。高さ679メートル、世界で2番目に高いビルの屋上から、エレーナ・ベロワことフローレンス・ピューが自ら降下シーンに挑戦する。スタントチームは入念に練習を重ねながら、ビルの屋上で使う装置の設計やマレーシア政府との交渉まで徹底して行った。監督のジェイク・シュライアーは、「映画の冒頭で観客を驚かせ、期待を高めたかった」と撮影の狙いを語っている。

そして、フローレンス・ピュー自身は屋上の端に立ち、「アクション！」の一言に「とてつもない重圧感があった」と振り返りつつ、「早く本番を迎えたかった」と発言。実際にプロのスタントマン顔負けの見事なアクションシーンをこなし、最後には「夢がひとつ叶った」と感慨深そうな彼女の姿が映し出される。ファン必見の印象的で貴重な映像となっている。

本日発売する『サンダーボルツ⋆』のブルーレイ+DVD セット、4K UHD+3D+ブルーレイ セット、そしてデジタル配信（購入）には、今回解禁となった「高層ビルからの降下」の他、思わず吹き出して撮影が中断するなどの「NGシーン集」、本作の重要なカギを握る「ボブ、セントリー、ヴォイドについて」、惜しくも本編には採用されなかった「未公開シーン」、キャラクターたちの魅力に迫る「チーム結成」など、ファン必見の充実したボーナス・コンテンツを収録！

マーベル・スタジオの超大作の公開が続くまさに今、人類消滅の危機に集められた〈超クセ強な無法者〉チームによる、人生逆転を賭けたバトル『サンダーボルツ⋆』を、ぜひブルーレイ+DVDセット、4K UHD+3D+ブルーレイ セット、デジタル配信（購入/レンタル）で楽しもう！

© 2025 MARVEL

スタッフのこだわり

本作の大きな魅力のひとつが、スタッフのセット撮影への徹底したこだわりだ。最初の3週間、アトランタに造られた360度を囲む倉庫型セットでの戦闘シーン撮影で、リアルな質感を得るためCGに頼らず、可能な限り物理セットと実写カメラでの演出を徹底した。旧アベンジャーズ・タワーのペントハウスや、26週間かけて建造されたニューヨークの街角を再現した屋外セットも圧巻の出来栄えである。また、ユタ州での撮影では、倉庫型セットからの脱出後に広大な景観が広がることで、映画全体に開放感をもたらしている。フローレンス・ピューは、実際のセットでの演技がキャラクターへの没入感を深めたと語り、セット撮影が観客によりリアルな体験を届ける重要な要素となっている。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.