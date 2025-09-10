カープ坊やのイラストをあしらった広島のご当地ナンバープレートの交付が1万枚に達し、記念のセレモニーが行われました。



■（記念プレート贈呈）おめでとうございます（拍手）



1万枚達成の記念プレートを受け取ったのは、子どもの頃からカープファンという長谷川勉さんです。



■長谷川勉さん

「まさかこんな節目の1万枚目をもらえるとは思わなかったので、とてもびっくりしております。周りのカープ好きの人たちにひとしきり自慢しようと思います」





カープ坊やのイラストが入ったご当地ナンバープレート。福山ナンバーに続いて広島ナンバーでも2年前に導入され、約1年半で1万枚を達成しました。交付にかかる手数料は、普通車の場合、白黒で9200円。追加で1000円以上の寄付をすれば、フルカラーとなります。■中国運輸局広島運輸支局 今岡俊之 支局長「このナンバーをつけて、全国をいろいろとつけた方が走られれて、それで広島の魅力が発信できれば非常に嬉しく思っている」中国運輸局や広島市などは、今後も、普及に取り組みたいとしています。【スタジオ・宮脇アナ】ご当地ナンバープレートは、”走る広告塔”として、地域の魅力を全国に発信しようと2018年から交付が始まりました。全国で72種類もあるんです。その中で、最も申し込み件数が多いのが、熊本県の「くまモン」をあしらったもので、約7万7千件。そして、2位が愛媛県のキャラクター「みきゃん」のイラストがデザインされたナンバープレート。3位が、シカなどのイラストが入った奈良県となっています。【2025年9月10日放送】