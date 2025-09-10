広島版カープご当地ナンバープレート 交付1万枚達成！
カープ坊やのイラストをあしらった広島のご当地ナンバープレートの交付が1万枚に達し、記念のセレモニーが行われました。
■（記念プレート贈呈）おめでとうございます（拍手）
1万枚達成の記念プレートを受け取ったのは、子どもの頃からカープファンという長谷川勉さんです。
■長谷川勉さん
「まさかこんな節目の1万枚目をもらえるとは思わなかったので、とてもびっくりしております。周りのカープ好きの人たちにひとしきり自慢しようと思います」
■中国運輸局広島運輸支局 今岡俊之 支局長
「このナンバーをつけて、全国をいろいろとつけた方が走られれて、それで広島の魅力が発信できれば非常に嬉しく思っている」
中国運輸局や広島市などは、今後も、普及に取り組みたいとしています。
【スタジオ・宮脇アナ】
ご当地ナンバープレートは、”走る広告塔”として、地域の魅力を全国に発信しようと2018年から交付が始まりました。全国で72種類もあるんです。
その中で、最も申し込み件数が多いのが、熊本県の「くまモン」をあしらったもので、約7万7千件。そして、2位が愛媛県のキャラクター「みきゃん」のイラストがデザインされたナンバープレート。3位が、シカなどのイラストが入った奈良県となっています。
【2025年9月10日放送】