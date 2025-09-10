【ベルリン＝工藤彩香、ブリュッセル＝酒井圭吾】ポーランド国防省は１０日、ロシアによるウクライナ攻撃に際して重大な領空侵犯があり、複数の無人機（ドローン）を撃墜したと発表した。

ポーランド政府によると、２０２２年のウクライナ侵略開始後、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国の領空内での無人機撃墜は初めてで、欧州各国は警戒を強めている。

発表などによると、領空侵犯はウクライナとベラルーシ国境に近い東部地域で起きた。ポーランドとＮＡＴＯの戦闘機が緊急発進し、首都ワルシャワのショパン空港など国内４空港が一時閉鎖された。人的被害は確認されていない。

ポーランドのドナルド・トゥスク首相は同日、議会で演説し、無人機１９機が領空に侵入したと明らかにした。多くはベラルーシ方面から飛来し、少なくとも３機を撃墜したという。無人機の数と、国内深くまで侵入したことを深刻に受け止めての対応とみられる。

トゥスク氏は「安全保障上の脅威で政治情勢を変えるものだ」と強調し、ＮＡＴＯに軍事的対応も含めた協議を求め、北大西洋条約第４条の発動を要請したことも明らかにした。ＮＡＴＯ関係者によると、ＮＡＴＯは第４条に基づいて同日、ブリュッセルで最高意思決定機関「北大西洋理事会」（ＮＡＣ）の緊急会合を開いたという。

ロイター通信によると、ポーランドのクシシュトフ・ガフコフスキ副首相は１０日、「ロシアによって計画された行動だ」との認識も示した。これに対し、露国防省は同日の声明で「ポーランド領内の目標に対する攻撃は計画されていなかった」と主張し、意図的な領空侵犯ではないとの立場を示した。ポーランド側と協議する用意があるとも強調した。