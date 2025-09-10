8月10日の記録的な大雨から1か月です。熊本市では市街地の広い範囲で冠水・浸水しました。被害はどこまで広がっていたのでしょうか、そして、その原因とは何だったのでしょうか。

【写真を見る】あの時の冠水と住民の証言

8月10日、午後11時ごろ、西区上熊本にある自動車販売店に設置された防犯カメラの映像です。雨は降っていますが、車はいつも通りに走っています。

それから約1時間後。道路は一面すべてが冠水し、膝から腰ほどまでの深さになりました。

熊本市では8月10日の午後10時ごろから雨のピークを迎え、そこからの3時間で観測史上最多となる223ミリの雨を観測しました。

この時間帯、熊本市消防局には救助を求める通報が殺到していたのです。

「ほとんど会話が通らない状況」

作田悦也 消防指令長「最大のピークは午前1時台、11日の午前1時台が着信件数が100件ほど入っている。日頃、この時間帯は4件程なので約25倍」

翌日午後1時までの15時間に寄せられた救助要請は約550件。市消防局は、いつもの約3倍にあたる22人の職員を動員し、通報内容の切迫度に応じて優先順を決める「トリアージ」をしました。その結果、全ての通報に対応できたとしていますが・・・

作田消防指令長「着信音がずっと指令管制室に鳴り響いている状況、もうほとんど会話が通らないような状況」

中でも多かったのは浸水被害についてで、特に住宅街からの通報が目立ったといいます。

作田消防指令長「中央区と西区からの通報が多かったと分析している」

通報が相次いだ熊本市西区ではその時、何が起きていたのでしょうか。

「一面が川だった」

記者「西区横手です。当時この辺りは井芹川の水が堤防を越え、腰の高さまで冠水していたということです」

自宅の前で井芹川が溢れたと話す男性の家には、当時の跡が残っていました。

川沿いの住民「一面が川だった。ガードレールが見えなかった。 今まで何十年もいるけど初めて」

同じような被害は、上流の地区でも確認されています。

住民「この辺まで水が来た、まさかこういう目に遭うとは思いもしなかった」

さらに、冠水や浸水は川の近くだけにとどまらず、井芹川から200ｍ以上離れたコンビニエンスストアやレンタカー店などにまで広がっていました。

記者「中央区段山本町の冠水は、約1キロ離れた上熊本駅の手前まで続いていたということです。そして同時に、こちらの県道でも冠水が確認されていました」

RKK熊本放送の取材では、井芹川は一部で川の水が堤防や護岸を越え、両岸の広い範囲で被害が出たことが分かりました。

広範囲に及ぶ冠水は、「川の氾濫」だけが原因だったのでしょうか。

川の近くに住む複数の人の話から、別の可能性が見えてきました。

住民たちが見た、あの時の川

住民「氾濫はなかった。いっぱいいっぱいだけど溢れてはいない」

消防団で救助活動した男性「井芹川を見ても堤防は越えていなかった」

地区が冠水した原因を住民は次のように感じています。

住民「上から流れてきた水が溜まるだけで、出口がなかった」

住民「川の許容範囲を超えていたと思う」

これらの地区の水はどこからきたのか。河川工学が専門の熊本大学の大本照憲特任教授に話を聞きました。

住宅街で発生しやすい『都市型水害』

熊本大学 大本照憲 特任教授「外水氾濫と内水氾濫が同時進行する」

『外水氾濫』とは、川の水が堤防から溢れることです。一方の『内水氾濫』は、主流の水位が高くなり、そこへ流れ込めなくなった支流や用水路が溢れる現象です。

2020年7月豪雨でも被害拡大の一因とされたのが『内水氾濫』です。都市化された住宅街でも発生しやすいといわれています。

大本特任教授「道路が張り巡らされて建物が建てば当然降った雨は地下に浸透しないのですぐに低いところに集まってくる『都市型水害』という言い方をする」

短時間に大量に降り、甚大な被害をもたらす近年の大雨では、身近な場所で起こりうる『内水氾濫』のリスクを知る必要があります。