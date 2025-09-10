お笑いコンビ、ニッポンの社長のケツ（35）が8日深夜放送のニッポン放送「ニッポンの社長のオールナイトニッポン0(ZERO)」（月曜深夜3時）に相方の辻皓平（38）と生出演。ケツが今年7月に初開催された日本テレビの賞レース「ダブルインパクト 漫才＆＆コント二刀流No.1決定戦」で優勝したことで、生き別れの父から連絡が来たことを明かした。

相方の辻から優勝の反響を聞かれたケツは「反響ありますよ。優勝した直後に生き別れたオヤジから数年ぶりに」と告白。辻からは思わず「反響でそっちの方面、想像してなかった」とツッコミが入った。

ケツが「これ、山が動いてるんですよ」と説明すると、辻から再び「山って何やねん。芸人の山じゃなくて、お前の家庭の山やん。そんなデカい山、想像してない」とツッコミが入った。

ケツは「小さい山ですけど。20年ぐらい会ってないオヤジから。ちゃんとチェックしてくれてたみたいで。リアルタイムで見てたんでしょうね。番組終わってから数分後に電話かかってきて。『おぅよかったな』って。昔のオヤジのイメージ、お笑いとか興味なさそうやったんで。だからさすがのオヤジも見てたんやと」と語った。

今回、ニッポン放送の企画「オールナイトニッポン お笑いラジオスターウイーク」でパーソナリティーに就任。

ニッポンの社長は13年結成。コンビ名の由来はケツの風貌が、著書「秒速で1億円稼ぐ条件」などで知られる実業家の与沢翼氏に似ているからだという。

辻は大の阪神ファンで、コントでも野球ネタを披露する。辻の弟、辻孟彦（35）は元中日投手で、現在は日体大野球部で投手コーチを務めている。

ケツは7月19日深夜放送のFM大阪「TENGA presents Midnight World Cafe〜TENGA茶屋〜」（土曜深夜1時30分）で結婚を発表。