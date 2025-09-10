月足天音（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/10】FRUITS ZIPPERの月足天音が、9月13日より活動を再開することがわかった。9月10日、グループの公式X（旧Twitter）を通じて発表された。

【写真】FRUITS ZIPPER月足天音、活動再開発表全文

◆月足天音、活動再開へ


投稿では「休養しておりました月足天音は、9月13日（土）出演の「TOMAKOMAI MIRAI FEST 2025」より活動を再開いたします」と報告。「休養期間中、ファンの皆さまならびに関係者の皆さまに多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。なお、「撮影・収録等のスケジュールの都合により、今後発表される一部の作品には不参加の場合がございます。あらかじめご了承ください」としている。

月足は、6月より体調不良でイベントや番組の欠席が続き、7月28日は一定期間の休養が発表されていた。（modelpress編集部）

◆全文


いつもFRUITS ZIPPERを応援いただき、誠にありがとうございます。

休養しておりました月足天音は、9月13日（土）出演の「TOMAKOMAI MIRAI FEST 2025」より活動を再開いたします。

休養期間中、ファンの皆さまならびに関係者の皆さまに多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

今後とも月足天音ならびにFRUITS ZIPPERへの変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

※なお、撮影・収録等のスケジュールの都合により、今後発表される一部の作品には不参加の場合がございます。あらかじめご了承ください。

【Not Sponsored 記事】