クイーンにかけてお値段9万1000円！世界初アーティストモデルとなるベアブリックのスピーカー 今夜9時10分から注文開始
クイーンの初来日から50周年を迎える今年、メディコム・トイとのコラボレーションによる世界初のアーティストモデル『BE＠RBRICK AUDIO 400％ Portable Bluetooth Speaker “QUEEN”』のオーダーが、きょう10日午後9時10分より開始される。価格は9万1000円。発売時間と価格の「9時10分」「9万1000円」は“クイーン”の語呂合わせになっている。
【画像】ファンはたまらない…特別仕様の豪華BOXデザイン
1975年4月17日にJAL61便で羽田空港に到着した初来日から半世紀。バンドと日本のファンの絆を象徴するアニバーサリーイヤーとなる今年、5月には新たなオフィシャルのマーチャンダイズサイトが開設され、アルバムジャケットを使用したTシャツが販売開始された。今回、その第二弾商品としてベアブリック型スピーカーが登場する。
同アイテムは“音楽を纏う”をコンセプトに開発。2万時間以上の開発期間を経て完成したといい、Rinaro社が独自開発した「QUAD’360」全方位オーディオテクノロジーを搭載。Bluetooth 5対応、連続6時間再生可能な充電式バッテリーを備え、手首の回転で音量や再生を操作できるユニークな機能も持つ。
全高は約280ミリ、重さ870グラム。USB-Cケーブルで充電でき、周波数範囲は90Hz〜20,000Hzをカバー。パッケージは特別仕様の豪華BOXデザインとなっている。
さらに今秋には、名曲「ボヘミアン・ラプソディ」やアルバム『オペラ座の夜』の発売から50周年を記念した多様なリリースやイベントが世界規模で予定されており、同サイトでも新たな記念グッズが展開される。
