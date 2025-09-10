Photo: Daisuke Ishizaka

日本時間2025年9月10日深夜、Apple（アップル）の製品発表会が開催され、iPhone 17シリーズとiPhone Airが発表されました。今年はiPhone 17シリーズの無印、Pro、Pro Maxの3モデルと、iPhone Airを加えた計4モデルが登場。さらにPro、Pro Maxは、iPhone 11以来実に6年ぶりに大幅なデザイン変更が施されました。

発表から一夜明け、その興奮も冷めやらないなかですが…。実はギズモード編集部宛に、NIMASOからiPhone 17シリーズ・iPhone Air向けの最新スマホアクセがたくさん届いてました。

その数なんと、スマホケース4種にフィルム4種、そしてカメラカバー2種。これだけあるなら、レビューしないともったいない！ってことで、今回はこの中から注目したい製品をiPhoneユーザーのギズモード編集部員マエノがレビューしていきます。

iPhone 17買うなら、NIMASOも一緒に

2015年に創業し、2017年に日本支社が設立されたNIMASOは、スマートフォンに貼り付ける強化フィルムメーカー。「​​Life Touched 毎日に小さな幸せを」のブランド理念のもと、スマホやタブレット、スマートウォッチなど、私たちの生活に欠かせないアイテムを大切に守ってくれるアクセサリーを数々生み出してきたメーカーです。

そんなNIMASOの製品の特徴は、その精巧さと豊富なバリエーション。使う人たちの特性に合った製品がたくさん用意されています。

今回発売されたiPhone 17シリーズ向けのアクセサリーもそんなNIMASOの魅力が詰まった製品がたっぷり！ まずはNIMASOの看板とも言えるフィルムを見ていきましょう。

新しい「バリ楽Box」と「バリ楽Roller」、試してみた

iPhone 17シリーズ向けに発売されるNIMASOのフィルムは4種。

高透明ガラス・ アンチグレア（反射防止）・覗き見防止・ブルーライトカットと用途に応じた4タイプで展開される「NIMASO ガラスフィルム」と、進化を遂げた「バリ楽Box」が昨年に引き続き発売。そして、専用フレームで貼り付けも楽々な「バリ楽Box-Lite」や付属のローラーで気泡を抜く「バリ楽Roller」も今年新たにラインナップに追加されました。

なかでも、新登場の「バリ楽Roller」とアップデートした「バリ楽Box」は体験としても楽しめるということで、実際にiPhoneに貼ってみることに。

昨年、iPhone 16用として初登場した「バリ楽Box」はケース一体型のガイド枠がイチオシのフィルム。今年のiPhone 17用からは包装資材が少なくなったためゴミが出にくくなり、前モデル以上に環境に配慮したつくりになっています。フィルムも黒縁と覗き見防止機能が一体化したアンチグレア、ゴリラガラスの3種類から選択可能。

貼る工程も少なく、ケースにパコっとiPhone本体をはめ込んで、あとは台紙をすっと引き抜くだけ。その名の通り、「バリ楽」にフィルムを貼れちゃいます。

今回NIMASO製品が届いたのはiPhone 17シリーズの発表前。ということで、前モデルのiPhone 16 Proを利用しているマエノの実機で、代用して試してもらいました。

するとご覧の通り、綺麗に貼れました。マエノさん、体験してみていかがでしょう？

マエノ：箱一体型になってるからゴミが少なくて良いですね。貼った後の台紙ぐらいしか出ないですし。 貼り位置もiPhoneの画面にピッタリで、気泡も全然ない。これだけステップが少なくて、綺麗に貼れるとなると、かなりストレスフリーな感じがします。 でも、台紙を引っこ抜くのにちょっとパワーが必要かも。

今度は「バリ楽Roller」での貼り付けにも挑戦。気泡を押し出すために、備え付けのローラーをコロコロと動かす貼り方がユニークなポイントです。

マエノ：なんかの作業に似てる気がするな…。あ、Tシャツのシルクスクリーンだ。めちゃ楽しい。 フィルムを貼るっていう作業1つとっても、こういう楽しさを見出せるのは良いことですよね。

また3D熱圧着加工により、画面の端までしっかりフィットするフィルムも「バリ楽Roller」の特長の1つ。貼り終えた直後にフィルムに触れてみるマエノ。その触り心地は想像以上だったようで…。

マエノ：ん…？ うわ、これすごい！ フィルムのエッジ部分がほんっとうにピッタリiPhoneに接着してるし、フィルムを貼ってる感覚がない。画面を直接触ってるみたい。 こんなの初めてかも。 楽しいし、気持ちいいなんて、これ絶対買いじゃないですか！！

触り心地がたまらない「黒羽シリーズ MagSafe対応」

フィルムを貼る体験で得られた感動をそのままに、続いてはスマホケースをレビューしていきます。iPhone 17シリーズ・iPhone Air向けに発売されるスマホケースは全4種。

iPhoneのデザインが映える「氷星シリーズ スマホケース クリア」のほか、MagSafe対応で独特の質感を感じられる「黒羽シリーズ MagSafe対応」、バンカーリングの役割も果たす360度回転スタンド付きの「黒羽シリーズ 360°回転スタンドケース」、そしてスタンドリングをMagSafe下部に配置した「黒羽シリーズ 360°回転スタンド 横縦両立 指紋防止」が登場します。

この4種はiPhone 16シリーズでも採用されているNIMASOの定番ケース。どれも多くの人に愛用されているものですが、今回はこの中から、シンプルなデザインながら実用性も兼ね備えたiPhone 17 Pro用「黒羽シリーズ MagSafe対応」に注目。前モデルのiPhone 16 Pro用「黒羽シリーズ MagSafe対応」と比較してみました。

マエノさん、今回のiPhone 17 Pro用「黒羽シリーズ MagSafe対応」は見た感じ、どんな印象ですか？

マエノ：大きく変化してるのは、やっぱりカメラのバンパー部分ですよね。iPhone 17 Pro用の「黒羽シリーズ MagSafe対応」は、このバンパー部分がすごく出っ張ってる印象を受けます。 あとiPhone 16 Pro用の「黒羽シリーズ MagSafe対応」は、カメラコントロール部分が開口型で直接触れられるようになってましたけど、iPhone 17 Pro用の場合はケースで覆われてますね。 僕はここが開いている方がカメラコントロールも反応しやすいから好きですね。

マエノ：iPhone 16 Proのケースと見比べると、このMagSafeのデザインも切り欠きに変わりました。新モデルの発表に合わせて、デザインの細かいディテールも調整されてますね。 それにしてもこのケース、すごく手触りが良い。iPhone 16 Pro用のケースも良い感じの手触りですけど、iPhone 17 Pro用のものもなんだか赤ちゃんの肌を触ってるみたいな感触ですよ。 僕、乗り換えちゃうかもな…。

ということで、こちらもiPhone 16 Proを代用して、iPhone 17 Proの「黒羽シリーズ MagSafe対応」にハメてみました。

マエノ：お、結構ぴったりハマりましたね。カメラコントロールの位置も一緒だ。しかもちゃんと反応してくれる。良い！ 実際ケースに入れてみると、カメラ部分の変化に目がいっちゃいます。バンパーの主張が強めなので、ここは好みが分かれそう。 個人的には、ケースをつけていてもiPhoneの背面を直接触れるのは嬉しい。iPhone自体の質感も楽しめますからね。

そして…。

すごい薄いぞ、iPhone Airのケース

今回のAppleの製品発表会の目玉製品でもあったiPhone Air用の「黒羽シリーズ MagSafe対応」も届いてました。マエノさん、実際触ってみた感想聞かせてください。

マエノ：うっすー！ こんなに薄いのに、カメラコントロール部分も細かくて、丁寧に作り込まれてます。 それにしても、このケースも手触りが良い。NIMASOのケース、僕好きかもしれないです。

マエノ：あとこのケースを見てすごいなと思ったのは、この充電ポートの切り抜き部分。 Air自体が薄いと、この切り抜き部分もかなり丁寧に作り込まないといけないと思うんですけど、このケースはすごくしっかりしてる。3Dプリントで作ってるのかな？ 製造工程も気になっちゃうぐらいすごい造形ですよね。NIMASOのケースの精巧さが伝わってきます。

iPhoneのデザインを活かすカメラカバー「クリア」と、シックな「アルミ合金」

ケースと合わせて利用したいカメラカバーは、iPhone 17シリーズ用として2種類が登場します。

9H硬度で傷に強い高耐久仕様の「クリア」と、強化ガラス＆アルミ合金でカメラを全面保護してくれる「アルミ合金」。

どちらも鉛筆で擦っても傷が付きにくいほどの硬さなので、擦れたり落としたりしても大丈夫。しっかりカメラレンズを守ってくれます。

またそれぞれ特徴的なのは、その色合いです。

マエノ：「クリア」は結構分厚めですね。「アルミ合金」はかなり薄いので、持った感じも軽くて良いかも。 でも、「クリア」はiPhone本体の色を目立たせてくれるから、僕なら「クリア」を選んじゃいます。 撮影するときも「クリア」の方が影響なさそうですし。

おすすめの組み合わせはこれ

ここまでiPhone 17シリーズ・iPhone Air用の最新アクセをしっかりチェックしてきたマエノ。もしiPhone 17を購入するとしたら、どのNIMASOのアクセを選ぶんでしょうか？

マエノ：フィルムは「バリ楽Roller」一択かな…。貼った後、すごく感動しちゃったので（笑）。 あとスマホを選ぶ時は「そのとき限りのカラー」を選ぶようにしていて、できればそのカラーが見えるようにしたい。だから、いつもケースはクリアのものを選んでますね。 なので、僕と同じようにiPhoneのカラーを目立たせたいという人には、「氷星シリーズ スマホケース クリア」をおすすめしたいです。 カメラカバーも同じく「クリア」にすれば、より色が映えそう。 ただ「iPhoneも、アクセもオールブラックにする」ことにもチャレンジしてみたい。 「黒羽シリーズ」のどれかとカメラカバーの「アルミ合金」、アンチグレアの「バリ楽Box」っていう組み合わせもかっこいいと思います。

NIMASOは今年で10周年！

それを記念して、公式オンラインストア限定でNIMASO10周年感謝ボックスのプレゼントが決定。

2025年8月27日から、NIMASO公式サイトにて【税込5,000円以上ご購入の方】に数量限定でプレゼント。ボックスの中身は…。

・公式キャラクター「NIちゃんぬいぐるみ」



・トートバッグ



・スマホリングホルダー



・ユーザーの皆さまへの感謝のお手紙





Image: NIMASO JAPAN株式会社

また今回発売されるiPhone 17シリーズ・iPhone Air向けのNIMASO製品が、公式サイトおよびAmazonでの購入の際、さらにお得になるクーポン情報も！

・NIMASO公式オンラインストア限定20%割引コード



コード：NIMASO1720



ご利用可能期間：2025年9月10日（水）10:00 〜 10月10日（金）23:59



・Amazon5%割引コード



コード：NIMASO1701



ご利用可能期間：2025年9月10日（水）10:00 〜 10月10日（金）23:59

