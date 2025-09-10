「移住したい」と思う都道府県ランキング！ 2位「北海道」を抑えた1位は？【2025年調査】
四季折々の自然や歴史、食文化、暮らしの雰囲気など、私たちが抱く都道府県のイメージは多彩です。旅行や出身地への思い出が色濃く反映されることもあれば、テレビや雑誌で見た情報が印象を形づくることもあります。
All About ニュース編集部は8月7〜8日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「47都道府県のイメージ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその結果の中から、「移住したいと思う都道府県ランキング」を発表します。
雄大な自然に囲まれた北海道は、四季の移ろいを感じながらゆったりと暮らせる場所。広大な土地には絶景スポットが点在し、日常の中で自然の美しさを楽しむことができます。海産物や乳製品、スイーツなど、おいしいものが豊富なのも魅力の1つ。自然と食、両方の恵みを身近に感じながら、新しい生活を始められそうですね。
回答者からは「海の幸がとても美味しくて気候がとても清々しい感じで暮らしやすそう」（40代男性／神奈川県）、「広大な自然と四季の変化を楽しめる環境に魅力を感じ、ゆったりとした暮らしができそうな北海道での生活に憧れているからです」（50代男性／東京都）、「移住するとなると全く違う人生を歩みたいので最北の地で畜産などをしてみたいから」（30代男性／福岡県）、「ずっと北海道で暮らしていて思うのは、春夏秋冬どれも楽しむ事ができるから」（30代女性／北海道）などの声が上がりました。
日本国内で唯一の亜熱帯地域である沖縄県。温暖な気候と豊かな自然が魅力です。本島だけでなく、周辺の離島にも絶景スポットが点在し、ゆったりとした時間の中で自然を満喫できます。おおらかな県民性とリゾート感に憧れる人も多く、日常に癒しや楽しさを求めて暮らしたい人に向いているかもしれません。
回答者からは「暖かくて海がきれいで、のんびりできそうだから」（60代女性／愛知県）、「海が綺麗だし、気候も暖かいの、毎日ゆったり暮らせそう」（40代女性／神奈川県）、「海に囲まれているせいか、夏でも猛暑日が少なく、冬も温暖で過ごしやすく、那覇は都会で不自由なく物が揃っている印象があるため」（50代男性／千葉県）、「ゆったりとした県民性に憧れがあるからです」（40代男性／静岡県）などの声が上がりました。
