『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』にソノニ役で出演し、話題となった宮崎あみささんが『週刊FLASH』(光文社)に登場しました。



【写真】スレンダーボディの宮崎あみささん

夏を満喫する姿が印象的なビキニグラビアを、5ページにわたり披露。インタビューでは、インドア派の彼女がこれから行ってみたい場所について語っています。



デジタル写真集「FLASHデジタル写真集 宮崎あみさ Summer Memories」「FLASHデジタル写真集 宮崎あみさ Sweet Summer」がリリースされたばかり。



「Summer Memories」では、オレンジ色のチューブ水着をまとい、麦わら帽子や虫かご、虫あみを身につけ、可愛らしくアクティブに夏を満喫。清涼感たっぷりの水色の浴衣姿からセクシーなグリーンのランジェリー姿を披露するなど、22歳となった大人の魅力も爆発。これまでと変わらないキュートな一面はもちろん、新たな表情も引き出した一冊に仕上がりました。



「Sweet Summer」では、赤いビキニ姿でたくさんの夏グッズで元気に遊ぶ彼女の自然体な姿をお届け。花柄模様があしらわれたチューブ水着姿ではレインコートを身にまとい、雨に濡れながらもアクティブにはしゃいだり、ワンピース水着姿ではエモーショナルに佇む姿を見せてくれるなど、夏の暑さを吹き飛ばす癒やしをお届けします。



【宮崎あみささんプロフィール】

みやざきあみさ 22歳 2002年10月28日生まれ 東京都出身 T151・B78W54H82 2022年、特撮ドラマ『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』に敵組織の幹部・ソノニ役で出演し話題に。最新情報は公式X（@miyazaki_amisa）、公式Instagram（@miyazaki_aa）