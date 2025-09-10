「絶対バレてるやん」LDH所属アーティスト、ユニバショットに反響！ 「巷で有名な某マネさんも一緒」
THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのLIKIYAさんは9月9日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で撮影した写真を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】MA55IVE THE RAMPAGEがユニバを満喫！
ファンからは「MA55VEメンバーで行ってたんだ」「絶対バレてるやん」「仲良い〜！」「めっちゃ楽しんでる」「この中に混ざりたい！」などの声が。また「巷で有名な某マネさんも一緒なのかわいい」「ちゃっかり吉田マネも一緒に楽しんでんの笑ったwww」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「MA55VEメンバーで行ってたんだ」LIKIYAさんは「ユニバ楽しかった」とつづり、3枚の写真を投稿。THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの派生グループであるMA55IVE THE RAMPAGEのメンバー5人とスタッフでUSJを満喫する様子です。1枚目は、巨大な地球儀の前で撮られた集合写真で、それぞれがキャラクターのカチューシャや被り物を身に着けており、笑みを浮かべています。2、3枚目は、アトラクションに乗っている写真で、リアクションもばっちりで、とても楽しそうです。
奈良を「HITORITABI」3日の投稿では「HITORITABI」とつづり、奈良を旅行する様子を動画で公開したLIKIYAさん。奈良公園や東大寺を観光したりうなぎを食べたりと満喫しています。最近は充実したプライベートを送っているようです。今後の投稿にも期待したいですね。
