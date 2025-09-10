久保田利伸が、TVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』のオープニング＆エンディングテーマ曲として書き下ろした「1, 2, Play」「Left & Right」を10月2日に配信リリース。11月26日にはパッケージとしてもリリースする。

（関連：【映像あり】久保田利伸「LA・LA・LA LOVE SONG」×TVアニメ『Let’s Play』リリックビデオ）

オープニングとエンディングを共に担当するという異例のタイアップとなる本楽曲は、曲のタイプは全く違うが、久保田利伸ならではの“グルーヴ”を感じる2曲となっている。

さらに、久保田利伸の往年の名曲を使用したリリックビデオと、アニメの主人公 サムと男性キャラクター陣の2ショットを描くシチュエーションビジュアルが3週連続で公開。第1弾となる今回は、「LA・LA・LA LOVE SONG」のリリックビデオが公開された。

今回公開された映像は、サムと大人気ゲーム実況者のマーシャルが2人でゲームをする姿を描いた1枚を中心に、本編の映像とともに楽しむことができるものに。第2弾＆第3弾も順次公開予定となっている。『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』は10月1日より、フジテレビの深夜アニメ枠『+Ultra』ほかにて放送開始される。

なお久保田利伸は、本日9月10日にデビュー40周年を記念したべストアルバム『THE BADDEST Ⅳ＆Timeless Hits』をリリース。本作は2作のリリースを予定しているベストアルバムの第1弾となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）