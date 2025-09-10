「信じられない」赤信号なのに直進…あわや正面衝突 対向車が危険な追い越し「死ぬかと」 各地で目撃
東京・日野市で目撃された、衝突寸前の危険な瞬間。
目の前の矢印信号が青になり、目撃者の車が右折しようとしたその時でした、対向車線を走る白い車が猛スピードで駆け抜けていきました。
このとき直進方向の信号は赤。信号無視です。
目撃者：
こっちがブレーキ踏まなかったらぶつかっていたので、（相手が信号無視に）気づいてないと思う。「信じられない」っていう気持ちが一番強い。
“信じられない”危険な運転は、群馬・館林市でも目撃されました。
信号待ちをする目撃者の隣で右折していく1台の車。
当たり前のように曲がっていきましたが、まだ信号は赤でした。
目撃者：
「あれ？」っていう感じで、あ然としていた。
愛媛・松山市で目撃されたのは、あわや正面衝突のまさかの瞬間です。
前方のカープから対向車のヘッドライトが見えたそのとき…。
目撃者：
対向車のライトかと思ったら、まさかの追い越しの車が目の前にいるっていう状況。
後ろから追い抜こうとする別の対向車。
一歩間違えれば、事故につながりかねない状況でした。
目撃者：
さすがに死ぬな…と思いました。追い越してもいいんですけど「場所は考えようね」と思います。