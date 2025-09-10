「信じられない」赤信号なのに直進…あわや正面衝突　対向車が危険な追い越し「死ぬかと」　各地で目撃

東京・日野市で目撃された、衝突寸前の危険な瞬間。

目の前の矢印信号が青になり、目撃者の車が右折しようとしたその時でした、対向車線を走る白い車が猛スピードで駆け抜けていきました。

このとき直進方向の信号は赤。信号無視です。

目撃者：

こっちがブレーキ踏まなかったらぶつかっていたので、（相手が信号無視に）気づいてないと思う。「信じられない」っていう気持ちが一番強い。

“信じられない”危険な運転は、群馬・館林市でも目撃されました。

信号待ちをする目撃者の隣で右折していく1台の車。

当たり前のように曲がっていきましたが、まだ信号は赤でした。

目撃者：

「あれ？」っていう感じで、あ然としていた。

愛媛・松山市で目撃されたのは、あわや正面衝突のまさかの瞬間です。

前方のカープから対向車のヘッドライトが見えたそのとき…。

目撃者：

対向車のライトかと思ったら、まさかの追い越しの車が目の前にいるっていう状況。

後ろから追い抜こうとする別の対向車。

一歩間違えれば、事故につながりかねない状況でした。

目撃者：

さすがに死ぬな…と思いました。追い越してもいいんですけど「場所は考えようね」と思います。