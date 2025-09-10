◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人―広島（１０日・東京ドーム）

巨人は森田駿哉投手が４勝目を目指して先発したが、初回に２失点、４回に一発で追加点を許し５回６安打３失点で、５回の打席で代打を送られ降板となった。打線は広島の先発・大瀬良大地投手から、１回にキャベッジ外野手のソロ、４回は岸田行倫捕手が２ランと２本の本塁打で３点を挙げた。

森田は１回先頭の中村奨成外野手に初球を右前打、ファビアン外野手には中前打され無死一、二塁といきなりピンチを背負うと、首位打者を争う小園海斗内野手に右前打を許し、中村奨が生還し１点目。一塁走者のファビアンは三塁に進み無死一、三塁となり、モンテロ内野手は左飛に抑えたが、小園の二塁盗塁での１死二、三塁から末包昇大外野手に中犠飛を打たれ２点目を失った。

初回に２点を先制された巨人が直後に反撃。１回１死、キャベッジが右中間スタンドに運ぶ１６号ソロ本塁打。６日の中日戦（バンテリン）以来、３試合ぶりの一発で１点を返した。

森田は２回も佐々木泰内野手に左前打され先頭打者を出したが、会沢翼捕手を三ゴロ併殺打に打ち取り無失点。３回は２死から小園に四球を与えたが後続を抑えた。しかし、４回１死から菊池涼介内野手に左翼スタンドへ４号ソロ本塁打を打たれ、３点目を失った。

２点を追う巨人が４回に追いついた。先頭のキャベッジ外野手が左前打で出塁。泉口友汰内野手の投ゴロは一塁もアウトとなり一度は併殺打となったが、リクエストで一塁セーフとなり１死一塁。岡本和真内野手が左飛に倒れた２死一塁から、岸田が左中間スタンドに７号２ラン本塁打をたたき込み、同点に追いついた。

５回の森田は２死からファビアンに左翼線二塁打を打たれたが、小園を一ゴロに抑えた。森田は５回の打席で代打を送られ、５回までで降板となった。

降板した森田は「何とか粘りながら最低限の投球はできましたが、立ち上がりに失点してしまったので、次回から立ち上がりから大胆にいけるように修正したい」とコメントした。