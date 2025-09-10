認知症が進行し４日に肺炎のため亡くなった歌手・橋幸夫さん（享年８２）の告別式（１０日、都内）には多くの歌手仲間が参列した。

出棺前に弔辞を読んだのは、弟分の歌手・三田明（８０）。先月１９日、入院先の都内の病院へ見舞いに訪れた時のエピソードを明かした。

橋さんはちょうどお休み中。１８歳年下の妻・真由美さんから「声を掛けてあげてください」とうながされ、「先輩、三田明です。お見舞いに来させていただきました。三田明ですよ！」と橋さんの耳元で大きな声を出したという。

「そしたらなんと、目をパチッと開けてくださりまして。僕のいる右側の方です、顔をちょっと向けて、じっと僕の顔を見つめながら…その時、口は少し開いてる気がしました。そして小さく、うなずかれました」

真由美夫人も「あら、気付いたみたいね」と少し驚き、「あの時はもう言葉もなく感動のひと言でした」と三田は振り返った。

この日は、ものまねタレントの清水アキラ（７１）、故美空ひばりさんの養子で「ひばりプロダクション」社長の加藤和也氏（５４）、フリーアナの徳光和夫（８４）らの姿も。橋さんと同じ所属事務所「夢グループ」からは、前日の通夜に引き続き兄弟デュオ「狩人」の弟・高道（６５）と、演歌歌手の三善英史（７１）が参列した。

「ほかの所属歌手たちはもともと公演が入っていて、そちらはキャンセルできませんでした。石田（重廣）社長といつもセットの保科有里も、通夜には参列したが告別式の時間帯に他の仕事が入っていました。石田社長もラジオの仕事が入ってましたが、葬儀委員長の手前、告別式に」と関係者は明かした。

高道の傍らには、一昨年再婚した岡元あつこ（５１）の姿があった。９０年代後半、岡元は人気深夜番組「トゥナイト２」（テレビ朝日系）でリポーターとしてブレーク、結婚後も芸能活動を続けている。これが公の場での初ツーショット。

最初２人は離れた場所にいた。棺が霊きゅう車に乗せられた後、マイクロバスで火葬場へ向かう親族らの列が動き出し、人影がまばらになると、２人は自然と寄り添った。降りしきる雨を、相合い傘でよける場面も。目に涙を浮かべ合掌し、橋さんを見送る岡元の横で、高道は静かに傘を差し掛けていた。