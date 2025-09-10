藤井聡太王位＝竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将との七冠＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第６６期王位戦七番勝負第６局が１０日、東京・渋谷区の将棋会館で指し継がれた。先手の藤井が勝利し、６連覇を達成した。通算タイトル獲得数が３１となり、渡辺明九段に並ぶ歴代４位タイとなった。

戦型は角換わり腰掛け銀。序盤は素早い指し回しが続いたが、形勢は中盤まで一進一退。最後は藤井の終盤力で一気にリードを広げた。王手をかけた一手で「自玉を安全にすることができた」と勝利を意識した。

藤井はシリーズ４勝２敗で防衛。本シリーズでは２日制タイトル戦で初の連敗を喫し「うまくいかないところが多かった。１局１局振り返って、次に生かしていきたい」と反省の言葉を口にした。記録についても「意識はしていなかったけど、一つ一つ積み上げられたことは光栄に思います」と冷静な口調で語った。

本局は静岡・牧之原市「平田寺」で指される予定だったが、５日に市内で竜巻が発生。被害が出ており、同日中に杉本基久雄市長は開催辞退を申し入れた。今年１月の移転以降、将棋会館で２日制対局が行われるのは今回が初めてとなった。