女優の當真あみが１０日に自身のインスタグラムを更新。最終回を迎える主演の日本テレビ系連続ドラマ「ちはやふる―めぐり―」（水曜・午後１０時）のオフショットを披露した。

「『ちはやふる ーめぐりー』第十話【なにわづに】本日夜１０時から放送です！毎話こうして写真を見返してはドラマ撮影時のことを思い出してます。みんな本当に素敵な俳優さんばかりで、お芝居で沢山影響を受けながら一緒にかるたが出来てとても楽しかったです」とコメント。

８枚の写真を投稿し、「２枚目は莉菜ちゃん！この可愛い緑の袴も見納めだと思うと寂しいですね…」「７枚目は梅園と瑞沢の女子チーム。菜乃華ちゃんと琴楓ちゃんと一緒にドラマではライバル同士ですが、撮影の合間はお互い写真を撮りあったりして一緒に過ごしてました」「８枚目は梅園みんなとの写真です」などと説明した。「この写真を撮ったのが６月中旬なので、本当にあっという間だなと感じます。いよいよ最終回です。ぜひドラマ見てくださいね」と呼びかけて、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「ちはやふるの現場のお写真見るたびに青春を感じます！青春のお裾分けっていう意味で投稿が最近の楽しみでした」「既にロス確定案件です」「最終回！楽しみの反面、悲しい」「真っ直ぐな青春でまぶしい」などの声が寄せられている。