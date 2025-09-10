浦和は１０日、２０２４年シーズン限りで現役を引退した元日本代表ＦＷ興梠慎三氏（現パートナー営業担当及びアカデミーロールモデルコーチ）の引退試合を、１２月１３日に開催すると発表した。

「興梠慎三引退試合 ＵＲＡＷＡ ＲＥＤＳ２０１７対ＫＡＳＨＩＭＡ ＡＮＴＬＥＲＳ２００７―０９」と題して行われる引退試合は、同日午後４時、埼玉スタジアムでキックオフとなる。チケットは、１０月中旬販売予定で、出場選手、チケットの販売概要などは、後日あらためて発表するとしている。

興梠氏は引退試合開催に際し、浦和を通じて「１２月１３日に引退試合を行わせていただくことになりました。このような機会をいただき大変光栄です。感謝しております。

鹿島で８年間、浦和で１１年間、本当に充実したサッカー人生を送ることができました。これまで出会った全ての皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。

そんな自分に縁がある鹿島と浦和で“本気”の試合を行いたいと思っています。引退試合初となる０―０で終わっても構いません。バチバチな試合ができたらなと思います。よろしくお願いします」とコメントした。