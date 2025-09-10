北アルプス立山の室堂平にある「ホテル立山」は、来年8月末で宿泊事業を終了するのを前に、来月から新たなツアーを始めます。



このツアーはホテルの館内をめぐりながら、機能的なモダニズム建築の魅力や歴史を紹介するものです。



きのうはモニターや報道関係者を対象に先行ツアーが行われました。



吉本康祐記者

「標高2450メートルにそびえ立つ赤い屋根がトレードマークのホテル立山。今後、締めくくりに向けた様々な企画が実施されます」





ホテル立山は日本で最も高いところにあるホテルとして、これまで160万人を超える登山者や観光客に親しまれてきました。一方、ホテルの老朽化や運営会社の事業転換により、開業から54年を迎える来年8月31日に宿泊サービスを終了します。大阪公立大学 倉方俊輔教授「窓が小さめになっていてこれは熱を逃がさないためだからこそ、額縁みたいに景色が絵画のように切り取られている。厳しい自然と向き合って建っている感じが、この窓の切り取られ方とか鎧戸の風雨に耐えうる感じとか、自然と山岳ホテルらしさがにじみ出てくるのがホテル立山ならでは」きのう開催されたモニターツアーでは、建築の歴史を研究する大阪公立大学の倉方俊輔教授が、開業当時のまま維持されてきた施設の特徴や時代背景などを解説しました。倉方俊輔教授「階段もひとつの装飾アクセントになって、階段がある西洋建築ではバルコニーが玄関に出ていたりするが、人間の行動する跡があると親しみがわく。高度成長期に全盛だった建築の在り方が『モダニズム』。従来のように建築するのではなく、新しい形、空間、構造が良いと考えられ、結果、斬新になるのがモダニズム」ホテル立山はシンプルで機能性を重視した建築様式「モダニズム」の理念に基づいて設計されています。ツアーに参加した人は。「（来年で）終わりになるということで、その記念に、どういうホテルだったか知りたくて参加した」「（去年）職場のみんなと宿泊してとてもすばらしかったので、ここができた経緯とかいろんな工夫されているところを聞きたくて」来月からはホテルのスタッフが案内するツアーが行われます。ホテルの今年度の宿泊営業は11月30日まで。来年8月には倉方教授の解説によるツアーも予定されています。