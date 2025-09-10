敬老の日を前に元気なお年寄りを紹介するシリーズ「きばっちょいもす」。今回は、桜島でラーメン店を営む83歳の元寿司職人です。元気の秘訣を聞きました。

桜島のフェリー乗り場のほど近く。うっそうと生い茂る木々の中をよく見ると…営業“忠”の文字が…ラーメン店「味処 忠」です。

（池田さん）「自分が忠だから、営業“忠”に」

店主の池田忠之さん、83歳。ひとりで切り盛りしています。

池田さんの一日は、朝の水汲みから。山からの湧水が出るお気に入りのスポットで、目覚めの一杯です。

（池田さん）「おいしい。まろやかで水道水とは全然違う」

店に戻ると、さっそく仕込み。地鶏や野菜をじっくり煮込むこと、およそ5時間。

鶏のうまみがたっぷりの特製スープに、桜島小ミカンの粉末をアクセントにした「桜島小ミカンラーメン」の完成です。

（客）「小ミカン初めて。爽やかでラーメンと合う」

池田さんは太平洋戦争中の1942年、熊本県で生まれました。

パプアニューギニアのブーゲンビル島で戦死した父・義忠さんです。池田さんが生まれる前日に陸軍に徴兵されました。

（池田さん）「男の子か女の子かも分からずに戦争に行かされた。道路わきのイモを食べていた時代だよね」

17歳になった池田さんは、出稼ぎのため、天文館の寿司店で働きました。

（池田さん）「朝6時に起きて夜1時まで。休みは月に1回。1か月の時給が1200円。仕事を覚える一心だった」

いつか自分の店が持ちたいと夢みていた池田さん。修行を積み、50歳のとき、天文館に念願の店をオープン。

しかし、わずか3か月後。

1993年、鹿児島市などを襲った、8・6豪雨災害。池田さんの店にも水が押し寄せました。

（池田さん）「この辺まで水がきて、座敷も畳もみんな濡れて。もうこれで人生終ったと」

常連客の森山恵子さん(73)です。

「（当時、店を失い）落ち込んでいて、かわいそうだった。それが私の第一印象。あなたの夢は何と聞いたら『もう一度寿司屋がしたい』と。もう一度、旗を掲げて頑張って、私も協力するからと」

店を失った池田さんに鹿児島市の自宅の1階を提供しました。

（池田さん）「神様。ありがたいの一言。それからまた（やる気が）芽生えた」

まわりの支えをもらい、寿司店を続けた池田さんは、60歳のころ桜島に店を移します。観光客でにぎわいましたが、新型コロナで再び岐路に立たされます。

（池田さん）「観光のお客さんが来なくなった。魚を15種類くらい揃えるのに魚代に追われて。寿司をやめてラーメンを作ろうと」

80歳の時、鮮魚よりも材料価格が安定しているラーメン店へ思い切って転身。ただ、一つだけメニューに残した寿司があります。

（池田さん）「キビナゴ。（鹿児島の）名産業だから、どうしても観光客に食べさせたかった。寿司は自信がある。握るのがやっぱり楽しい」

（客）「キビナゴのお寿司はおいしい」「愛情がいっぱい」

（常連客・森山恵子さん）「ほっとする。ずっと寿司を握る姿を見てきたから。頑張ってほしいと思う」

（池田さん）「お客さんの笑顔を見て、また頑張ろうという気になる。自分の人生は80歳からと思っている。まだ完成じゃない、これから100歳まで生きるからずっと毎日ラーメンを研究する」

こだわりの寿司とおいしい1杯への探求心が元気の源。不屈の精神で、きょうも厨房に立ち続けます。

