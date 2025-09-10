日向坂46、初の「TOURキービジュアル」公開 “満面の笑み”でハッピーオーラ表現【MONSTER GROOVE】
【モデルプレス＝2025/09/10】日向坂46は、9月20日〜21日のセキスイハイムスーパーアリーナを皮切りにARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」開催。このほど、グループとしては初となる『TOURキービジュアル』が公開された。
【写真】日向坂46“一期生全員卒業”で再出発 新体制初ライブで決意表明
日向坂46は、2025年9月20日〜21日のセキスイハイムスーパーアリーナを皮切りに、全国6都市13公演をまわる、ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」の開催を予定。そのTOUR開催を盛り上げるべく、今回新たなクリエイティブとして、『TOURキービジュアル』が作成、公開された。
この『TOURキービジュアル』は、“Super Happy Aura”（スーパーハッピーオーラ）をテーマに、メンバーから溢れ出るハッピーオーラを可視化した“満面の笑み”が特徴的なビジュアルとなっている。また、キャッチコピーの「ヤなことぜんぶ、笑いとばせ」は、『LIVEを通じて、マイナスを吹っ飛ばして、プラスを超えて、ハッピーに変える。日向坂46がおもいっきり笑えば、その笑顔は伝染し、広がっていくはず。ぜんぶ忘れるぐらいに笑いとばして、少しでもハッピーな気持ちを持ち帰ってもらえたら。』という、日向坂46チーム一同からファンへの想いが込められている。
更に、この『TOURキービジュアル』を使用した巨大フォトスポットが、全国の各LIVE会場に設置され、TOURのラストを飾る11月19日〜11月21日の国立代々木競技場第一体育館では、フォトスポットに他会場とは異なる仕掛けがあるという。（modelpress編集部）
9月20日・21日 宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ
9月27日・28日 広島県・広島サンプラザホール
10月1日・2日 福岡県・マリンメッセ福岡A館
10月13日・14日 愛知県・ポートメッセなごや 第1展示館
10月22日・23日 大阪府・大阪城ホール
11月19日・20日・21日(金) 東京都・国立代々木競技場 第一体育館
