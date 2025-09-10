今年で104回目を迎える全国高校サッカー選手権大会への出場をかけて、35チームが争う富山県大会の組み合わせがきょう決まりました。



県総合運動公園陸上競技場で行われた組み合わせ抽選会には、出場35チームのキャプテンが参加し、くじを引きました。



今大会、どのチームが優勝し、全国への切符を勝ち取るのか。注目の組み合わせ結果です。





まずはAブロックです。今年の県高校総体の覇者で、県内最多35回目の選手権出場を目指す富山第一は、3回戦からの登場となります。選手権出場経験のある第2シードの富山工業は、初戦で魚津と対戦します。Bブロックです。県高校総体ベスト8で初優勝を目指す高岡龍谷は、実力校の富山商業と対戦します。14年ぶり2回目の優勝を目指す富山南は砺波と、初の選手権出場を狙う第1シードの不二越工業は砺波工業と富山高専本郷の勝者と対戦します。続いてCブロックです。前回大会準優勝で48大会ぶり3回目の選手権出場を目指す富山東は、富山西と福岡の勝者と対戦します。県高校総体ベスト8の富山中部は伏木と、第2シードの高岡第一は初戦で実力校富山国際大学付属と対戦。2回戦屈指の好カードとなりました。最後はDブロックです。63大会ぶり3回目の出場を目指す実力校・富山北部は片山学園と対戦。前回大会、創部21年目で初優勝を果たした龍谷富山は、初戦で高岡と富山の勝者と対戦します。県大会は今月27日に開幕し、決勝は11月8日土曜日に県総合運動公園陸上競技場で行われます。決勝はKNBテレビで実況生中継で放送します。また、YouTubeのKNB公式チャンネルでは準決勝と決勝をLive配信します。県勢はこれまで2年連続で全国大会の初戦を突破しています。今年はどんなドラマが生まれるのか。憧れの国立競技場を目指す戦いが始まります。