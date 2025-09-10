経営が厳しいとして富山地方鉄道が表明している一部の鉄道線の廃止方針について、新田知事はきょう、存廃の判断などのスケジュールは、事業者が一方的に決めるものではないという認識を示しました。



そのうえで、県として検討を急ぐ必要があるとしています。



新田知事

「今後のスケジュールですが、これは事業者側が一方的に決めるのではなく、事業者と自治体が互いに話し合って進めることが大事だと考えます」





これは、県議会9月定例会の代表質問で自民党の宮本光明県議の質問に対し、新田知事が答えたものです。富山地鉄は、本線の滑川ー宇奈月温泉間と立山線の岩峅寺ー立山間について、ことし12月末までに自治体から運営支援の意思表示がなければ、廃止を届け出る方針を示しています。立山線の岩峅寺ー立山間について新田知事は、今月1日の会合で、観光路線と位置づけて存続をめざす考えを示しています。また、本線のあいの風とやま鉄道との並行区間の扱いについては、きょうの代表質問で「課題だと認識している」としたうえで、県の地域交通戦略に基づいて、「スピード感を持って議論が進むよう沿線自治体とともに取り組む」と述べました。立山線と合わせ、県として検討を急ぐ必要があるとしています。