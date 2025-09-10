氷見市のまちなかに、築100年以上の古民家を改装したギャラリーがあります。



建物は去年の能登半島地震で傾きましたが、その後、憩いの場として息を吹き返しました。



人々の心をつなぐ空間にしていきたいという親子の思いを梅本記者が取材しました。



室内は柱や梁、建具などおもな部材をそのまま残し、天井が高く落ち着いた雰囲気。



取材したこの日は、富山ガラス造形研究所の研究科2年生による二人展が開かれ、暑さの中、観る人に涼しさを感じさせていました。





氷見市中央町の「アートギャラリー大黒屋」は、オーナーの黒田恭子さんが生まれ育った実家です。3年前、築100年を超える古民家を改装してオープンしました。黒田恭子さん「場所を提供するだけなら私でもできるかなあみたいな。とにかく100年ここでこうやって経って佇んどるいうだけでも十分お世話になっとると感じたがです。街の方たちに100年分の恩返しができたらなあと」黒田さんは実家を解体するか悩みましたが「自分の人生はこの家と街とともにある」と考え、残すことを決意しました。黒田恭子さん「八尾の友人宅のように、改装していろんな方に、憩いの場に貸している友人がいて、そんなような生き方ができたらいいなあと」しかし、去年元日の能登半島地震で建物は傾き、建具も動かなくなるなど被害を受けました。周囲の建物は次々と解体され、黒田さんは変わりゆく街の姿に、寂しさを感じています。黒田恭子さん「地震で、隣の家に寄りかかって、うん、あっという間に解体されました。この（道路の）工事も、今年3月からやっと始まったばかり、ちょっとへこんで、やる気が失せそうになりますけど、なんせとにかく続ける、いうことですね、はい」地震直後、黒田さんは失意に沈んでいましたが、近くの飲食店の主人に「こういう時だからこそ、何とかしよう」と励まされ、1か月後には住民の癒しの場になるよう、マッサージなどができる場所としてギャラリーを開放しました。その後も、地元住民が趣味で描いた絵画を披露する企画展のほか、ボードゲーム大会や落語会などを開催し、月に1回ほどのペースでイベントを企画してきました。震災からの復旧・復興が進む中、地元の人や観光客が集える場所となるよう、取り組みを続けています。ギャラリーの活用策を企画・提案しているのが、息子の真一郎さんです。黒田真一郎さん「母にも、こういうことしたらいいんじゃないかとか氷見の活性化するようなことには提案させていただいています」黒田恭子さん「今はこういうのが受けるんぜ とかみたいな、なんかそういう今の視点、うーん、私まだまだ鈍いんで」黒田真一郎さん「人と人とがつながれる場所であればいいなって思います」ギャラリーでは、訪れた人同士が自然に励ましあう場面もあるといいます。黒田恭子さん「ここに来て、しゃべっとるうちに、最後にみんなで慰めあってというかね、なんか、たまたま知らない人と知らない人と、こう、そこに例えば座って、お茶飲んで、座っとるがいけど、みんなでこの人応援しようみたいな、ははは…、その、それこそ年齢問わず、寄ってみようかという、場所になれたらいいなと」人々の心をつなぐきっかけをつくりたいと話す黒田さん親子。自分たちにできる街への貢献をこれからも続けていきたいと話しています。