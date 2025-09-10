◇国際親善試合 米国2―0日本（2025年9月9日 米オハイオ州コロンバス）

サッカーの米国代表（FIFAランキング15位）は9日、親善試合で日本代表（同17位）を2―0で退けた。

共催国として2026年W杯北中米大会に向けた強化に取り組む中で苦戦が続き、FIFAランキング25位以上の相手に勝つのは24年3月の北中米カリブ海ネーションズリーグ決勝でメキシコを破って以来。6日には韓国（同23位）に0―2で敗れるなど最近は1分け6敗の5連敗を喫していた。

昨年9月に就任したポチェッティーノ監督は「最も重要なのはプロセス。勝つか負けるかではなく、選手が自分たちがやっていることを信じているかどうか。時間を与えてくれればプロセスは確実に機能する」と内容重視の姿勢を強調しつつ、米国がランク上位国から8試合ぶりに挙げた白星に「とても満足している」と笑顔を見せた。

この日は昨年9月に就任したアルゼンチン人監督の下で初めて試合開始から3バックで臨み、シュート数は19―11本と日本よりも多く好機を重ねた。2点目を決めたFWバログンは「ファンにいいニュースを届けることが重要だった」と白星にホッとした様子。批判の的になってきた指揮官を「トップレベルの監督」と称え「彼は我々に我慢強さを求めていた。自信は本当に重要。我々の世界は結果が全て」と勝利を喜んだ。