新湊漁港でベニズワイガニの初競りがあす行われるのを前に、漁港ではけさ、漁師たちがカニカゴを漁船に積み込む作業を行いました。



能登半島地震以降記録的な不漁が続くベニズワイガニ。



漁師からは「せめて地震前の半分の水揚げ量に回復してほしい」と切実な声が聞かれました。



けさ。ベニズワイガニ漁師、塩谷久雄さんの船では、あすの漁に向け乗組員らがカニカゴを船に積み込みました。



新湊漁協は、今年の厳しい残暑がカニの鮮度に悪い影響を及ぼすのを避けるため、漁は今月1日に解禁したものの初競りをあす11日に延期しています。





塩谷さんは新湊沖およそ20キロの漁場にカニカゴ60個あまりをすでに仕掛けていて、あすさらに66個を仕掛ける予定です。富山湾のベニズワイガニは、能登半島地震以降、記録的な不漁が続いています。塩谷さんはカゴを引き揚げてみなければ結果は分からないとしながらも水揚げ量の回復に期待を寄せています。ベニズワイガニ漁師 塩谷久雄さん「期待半分、不安半分の思いでおるがですけども、初売りに向けてカニたくさんとれてくれればいいと思っております。地震前まではいかんでも、せめて地震前の半分ほどの漁獲まででも回復してくれればいいと思っております」船は天気がよければあす未明に出港し初競りは正午過ぎに行われます。