将棋の藤井聡太王位（23）＝王将など7冠＝が挑戦者に永瀬拓矢九段（32）を迎えた第66期王位戦7番勝負は10日、東京・将棋会館で第6局2日目が指され、先手・藤井が151手で勝利。シリーズ成績4勝2敗で6連覇を決めた。

これで藤井はタイトル獲得数通算31期とし、23歳1カ月にして渡辺明九段（41）に並ぶ歴代4位記録となった。渡辺が31期目を獲得した22年度名人戦は38歳1カ月。藤井は15年も早く到達したことになる。

当初は静岡県牧之原市「平田寺」で開催予定だったが、台風15号の被害の大きさを受け、将棋会館へ変更になった第6局。1日目の戦型は先手・藤井の角換わり腰掛け銀に進んだ。午後6時の封じ手までに79手進み、80手目を永瀬が封じた。2日目は後手の永瀬が攻め、藤井が守る展開となったが、終盤に逆転すると一気に押し切った。

藤井にとっては開幕3連勝後、連敗して迎えた難しい一局。永瀬に敗れれば、17度目の7番勝負で初の3敗目を喫するところだったが、7冠の意地を見せた。

対局後は「早い段階でミスが出て苦しい展開を強いられた。最後の最後に好転したのかなと思う」と反省。シリーズを振り返り「後半に内容含めてうまくいかないところが多かった。本局も含めてしっかり振り返って次に生かしていきたい」と語った。

タイトル獲得数通算31期については「まったく意識していなかった。ひとつ数字を積み上げて渡辺九段に並べたのは光栄」と控えめに喜んだ。