アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の公式Ｘが更新され、メンバーの月足天音さんが活動を再開することが公表されました。

【写真を見る】【 FRUITS ZIPPER 】月足天音さん 活動を再開 「今後とも月足天音ならびにFRUITS ZIPPERへの変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます」





公式Ｘでは「休養しておりました月足天音は、9月13日（土）出演の「TOMAKOMAI MIRAI FEST 2025」より活動を再開いたします。」と、報告。



続けて「休養期間中、ファンの皆さまならびに関係者の皆さまに多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。」と、綴りました。



そして「今後とも月足天音ならびにFRUITS ZIPPERへの変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。」と、ファンに向けて呼びかけています。





公式Ｘでは「※なお、撮影・収録等のスケジュールの都合により、今後発表される一部の作品には不参加の場合がございます。あらかじめご了承ください。」と、しています。



【担当：芸能情報ステーション】