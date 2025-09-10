強豪相手にゴール遠い森保J、鎌田大地「仕組みの部分はもっと明確にできる」
[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]
主力3人を一気に入れる交代策も実らなかった。日本代表は0-1で迎えた後半17分、鎌田大地、三笘薫、南野拓実を一斉に投入。すでに後半から4バックにシステムを変えていた上、高いクオリティーを持つ攻撃陣で反撃を狙ったが、直後の失点が重く響き、逃げ切りを狙うアメリカ守備陣を崩せなかった。
鎌田は出場直後の失点に目を向けた。「自分たちが入ってからだいぶ押し込めそうな雰囲気があった中、何もないところからイージーな失点をしてしまったのがもったいなかった。自分たちが攻めないといけない中、攻めている時のリスク管理が崩れてしまって、オープンな展開になってしまったので難しかった」。失点シーンでは中盤のスペースを縦に個人技で破られており、局面での個人の対応ミスが起きたことを悔やんだ。
その一方、チームの課題に向き合うことも忘れなかった。鎌田は初戦のメキシコ戦にも69分間出場しており、今回のアメリカ遠征ではボランチで長いプレータイムを記録。2試合を通じて無得点に終わった攻撃の現在地を冷静に受け止めていた。
「アジア最終予選をやっている時に僕自身が常に言い続けてきたのは最終予選と上のチームと戦う時は違うことをやらないといけないということ。今日、自分たちがやられたことだったり、自分たちが攻撃のチャンスになったのはどれもボールを奪ってからのショートカウンターだった。崩し切って点を取るのは上のレベルの相手には難しい。ボールを取ってからのカウンターでもっと鋭くいないといけない。ああやって押し込むことはある程度、どの国とやってもできると思うけど、押し込んだ後にどう点を取るかはまだ足りていない。それが明確になったことは良かった」
日本代表はこの1年、前回W杯出場国と合計6試合を行ってきたが、勝利したのは昨年10月のサウジアラビア戦(◯2-0)のみ。引いて守ってきた昨年10月のオーストラリア戦(△1-1)、今年3月のサウジアラビア戦(△0-0)、今年6月のオーストラリア戦(●0-1)はいずれも勝ち点を落としており、今回のアメリカ遠征のメキシコ戦、アメリカ戦も含めると、得点数は5試合を通じてオウンゴールの1点のみという厳しい状況にある。
そうしたなか、鎌田は「引かれた相手に対して最終予選でもなかなか難しい戦いがあったなか、意識的な部分もそうだし、チームとしては取った後にここが空いてるんだよとか仕組みの部分はもっと明確にできる」と次のステップを提示。「それは僕たちの仕事じゃないと思うし、これからスタッフ陣たちからより明確に要求される部分があると思う。次の代表合宿からそれを取り組んでいかないといけない」と首脳陣からの具体的な指示に期待し、10月を見据えていた。
(取材・文 竹内達也)
