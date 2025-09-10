10か月ぶり復帰戦のFW小川航基、ヘッド2本にポスト直撃砲「名波さんから振れるタイミングで逃すなと」
[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]
10か月ぶりの国際Aマッチは結果が伴わなかった。日本代表FW小川航基(NECナイメヘン)は昨年11月の中国戦(◯4-1)以来の先発出場。73分間を通じて3本のシュートを得点につなげることができず、「悔しい結果になってしまった。FWとして得点を取れなかったことが悔しいの一言に尽きる」と振り返った。
シュートのうち2本はボックス内での嗅覚を活かしたヘディングシュート。前半16分、右サイドを突破したMF望月ヘンリー海輝のふわりとしたクロスにファーサイドで合わせると、後半2分には左サイドからのDF瀬古歩夢のクロスにニアサイドで反応。ゴール前でのターゲットとしての脅威は示していた。
「ボックスの中でしっかりとヘディングだったりシュートチャンスを作るのはストロングだと思うし、ボールが来るところを嗅ぎ分ける能力は自分が持っていると改めて思った」。それでも小川に満足はない。「ファーで合わせるところとニアで触ったところがあったけど、ああいうところで決め切らないと意味がない」と言い切った。
また後半25分には右からのパスを受けてミドルシュートを狙うと、ブレ球気味のボールがゴールポスト右上を叩いた。「名波さん(名波浩コーチ)から振れるタイミングで逃すなというのは常に言われているし、後半に入る前もそういうふうに言ってもらえていたので、言われたことが脳裏に残っていて、ああいう選択を瞬間的にした」。キックの迫力を持つのも小川の強み。「入らなかったけど、ああいう選択をしたことは自分にとって良かったかなと思う」と手応えは得た。
しかし、残ったのは無得点という結果だった。ここからは再びエールディビジでの戦いに戻り、ゴール量産を誓う。「自分としては自分の色を出していかないといけないので、僕としてはやっぱりゴールを決められるところをどんどん見せていかないといけない」。その先に10月の継続招集を見据える。
(取材・文 竹内達也)
10か月ぶりの国際Aマッチは結果が伴わなかった。日本代表FW小川航基(NECナイメヘン)は昨年11月の中国戦(◯4-1)以来の先発出場。73分間を通じて3本のシュートを得点につなげることができず、「悔しい結果になってしまった。FWとして得点を取れなかったことが悔しいの一言に尽きる」と振り返った。
シュートのうち2本はボックス内での嗅覚を活かしたヘディングシュート。前半16分、右サイドを突破したMF望月ヘンリー海輝のふわりとしたクロスにファーサイドで合わせると、後半2分には左サイドからのDF瀬古歩夢のクロスにニアサイドで反応。ゴール前でのターゲットとしての脅威は示していた。
また後半25分には右からのパスを受けてミドルシュートを狙うと、ブレ球気味のボールがゴールポスト右上を叩いた。「名波さん(名波浩コーチ)から振れるタイミングで逃すなというのは常に言われているし、後半に入る前もそういうふうに言ってもらえていたので、言われたことが脳裏に残っていて、ああいう選択を瞬間的にした」。キックの迫力を持つのも小川の強み。「入らなかったけど、ああいう選択をしたことは自分にとって良かったかなと思う」と手応えは得た。
しかし、残ったのは無得点という結果だった。ここからは再びエールディビジでの戦いに戻り、ゴール量産を誓う。「自分としては自分の色を出していかないといけないので、僕としてはやっぱりゴールを決められるところをどんどん見せていかないといけない」。その先に10月の継続招集を見据える。
(取材・文 竹内達也)