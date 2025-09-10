DISH//自身初のアリーナツアー『群青飛行』より有明アリーナ公演がBlu-ray＆DVD化
DISH//が、ライブBlu-ray＆DVD『DISH// ARENA TOUR 2024-2025「群青飛行」』を12月24日にリリースする。
■初回生産限定盤にはライブスチールフォトブックレットが封入
本作は、DISH//が、昨年末から今年の頭にかけて開催した初のアリーナツアー『DISH// ARENA TOUR 2024-2025「群青飛行」』から、12月1日に行われた東京・有明アリーナ公演の模様を全編収録。
初回生産限定盤は三方背BOXケース入りとなり、88ページにわたるツアー全公演分のライブスチールフォトブックレットが封入される。
なお、DISH//は9月13・14日に山梨・富士急ハイランド コニファーフォレストにて『DISH// SUMMER AMUSEMENT ’25 - GAME -』を開催する。
■リリース情報
2025.09.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE「躍りゃんせ」
2025.12.24 ON SALE
Blu-ray＆DVD『DISH// ARENA TOUR 2024-2025「群青飛行」』
■関連リンク
DISH// OFFICIAL SITE
https://dish-web.com/