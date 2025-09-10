森崎ウィン＆向井康二、互いの“ときめき”ポイント語る 『S Cawaii!』表紙に登場
映画『（LOVE SONG）』（10月31日全国公開）でW主演を務める森崎ウィンとSnow Man向井康二が、17日発売の『S Cawaii!』11月号の通常版表紙と12ページの大特集に登場する。
【写真】特別版の表紙を飾るのは…秋服で身を包んだME:I
今号の特集テーマは「秒沼するほどの運命の出会いがここに！」。【秒沼】とは、「秒で沼る」を略した言葉で、一瞬で夢中になり、抜け出せなくなるほど心奪われるという意味。
それぞれの今を知ることができるソロページから、2人の関係性を深掘りしたペアページまで、いろんな愛が盛りだくさんな全12ページの大特集。クラシカルstyleをテーマにした特別な衣装を身につけたお互いの姿を見て、「すてきだな」と思ったときめきポイントを語っているほか、ファッションが大好きな向井には最近のファッション事情などを、車が大好きな森崎にはこの秋何を着てどこへ行きたいかなどをインタビュー。
「楽しい現場だったんだ」と伝わってくる映画撮影中のエピソードトークも必見。表紙は、ファッション誌や広告、写真集など多方面で活躍する人気フォトグラファー・中村和孝が撮影した。
同号の特別版の表紙は、デビュー2年目にして国民的人気を誇るガールズグループ・ME:Iが飾る。先日アリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”』を完走した彼女たちを12ページにわたって総力特集で送る。
