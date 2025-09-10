実業家でタレントの宮崎麗果（37）が、すっぴんビキニ姿にシャツを羽織ったラフな格好で、ビーチを散歩する様子を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】宮崎麗果、産後6カ月のビキニ姿

2021年12月に黒木啓司との結婚を発表した宮崎。2023年7月に第4子・ケイリーくん、翌年9月には第5子・カイリくんが誕生していた。これまでInstagramでプライベートについて発信しており、産後6カ月の際の引き締まったウエストが際立つビキニショットや、黒木とハワイのビーチでダンスする動画なども公開してきた。

2025年9月9日の更新でも、ハワイを満喫するプライベートの様子を投稿。「髪切ってから、今までよりもすごく自分らしくいれる。毎朝5時に起きて日の出を見て、すっぴんでそのまま歩いて海へお散歩にいける幸せ。朝7時のビーチは人が少なくて最高です」と、ビキニの上にシャツを羽織ったラフな格好でビーチを散歩する姿を動画でアップしている。

この投稿には、「スタイル良くて、綺麗でステキです」「いつ見ても本当にお美しい。心が浄化されます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）