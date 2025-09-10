【ワシントン＝田中宏幸】米連邦最高裁判所は９日、トランプ米政権が発動した「相互関税」などの関税措置の合法性が争われている訴訟の口頭弁論を１１月上旬に開くと明らかにした。

政権は２審で違法と判断されたことを不服として最高裁に上訴し、迅速な審理の実施を求めていた。

２審にあたる米連邦巡回区控訴裁判所は８月２９日、関税措置の法的根拠とされた国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）について、「大統領令によって関税を課すことを認めていない」と指摘。関税措置を違法とした１審の決定を支持する判断を下したほか、相互関税などの効力は最高裁の判決が出るまで維持されるとした。

上訴を巡って米政権は、違法判決が確定した場合に関税の還付などの対応が必要になる可能性があるとして、最高裁に対して早期に判決を下すよう求めている。

訴訟の対象は、ＩＥＥＰＡに基づく相互関税や、合成麻薬フェンタニルの流入を阻止する目的で導入されたカナダとメキシコ、中国に対する追加関税で、自動車や鉄鋼・アルミニウム製品などへの追加関税は通商拡大法２３２条に基づくため対象になっていない。