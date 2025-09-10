「空洞ポテンシャルマップ」をもとに路面下の空洞調査を行う探査車＝８月２５日、藤沢市役所前

道路陥没事故の原因である路面下の空洞リスクを把握しようと、藤沢市では産官学連携で開発した「空洞ポテンシャルマップ」の活用が進められている。地質や下水道管路の方式、地下水位などから空洞が発生しやすい場所を可視化する取り組みは全国的にも珍しく、埼玉県八潮市などで道路陥没事故が相次ぐ中での新たな対策として注目されている。藤沢市によると、マップの活用で市内では道路陥没件数が大幅に減少しているといい、市は今後も空洞を把握しながら安全な道路環境の整備を図るとしている。

マップは、市内全域を２５０メートル四方のメッシュで覆い、空洞のできやすさを色の濃淡で４段階に示すことで空洞が発生しやすいエリアを一目で判別できる。路面下の空洞調査や下水道管路調査の選定や優先順位付けに活用され、空洞が発生しやすい箇所を事前に調査して補修することで、２０１５年度に市内で１２３件あった道路陥没は２３年度には２８件と約８割減少した。２４年度は猛暑や大雨が多かった影響などで５１件に増えたものの、市は有効性は高いと捉えている。マップは今月１日から市ホームページでも公開されている。

市では、高度経済成長期に整備された道路や下水道管の老朽化などで１５年前後に道路陥没事故が頻発。同年から、空洞調査を手がける「ジオ・サーチ」（東京都大田区）に委託して同社が開発した探査車を市道で走行させ、路面下空洞調査を実施してきた。