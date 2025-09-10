◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島(10日、東京ドーム)

丸佳浩選手が史上17人目の通算1500三振を記録しました。

丸選手はこの日、3回に第2打席が回るとカウント2-2から広島・大瀬良大地投手が投じた7球目をファウルチップで三振となりました。

これによりプロ18年目を迎えた丸選手は、1949試合目で強打者の証しでもある1500三振に到達しました。

なお最多は2149三振の西武・中村剛也選手、直近ではチームメートの坂本勇人選手が7月13日にNPB16人目の1500三振を記録しています。

▽三振通算記録（）は三振数 ※9月10日時点1中村剛也（2149）2清原和博（1955）3谷繁元信（1838）4山崎武司（1715）5秋山幸二（1712）6金本知憲（1703）7新井貴浩（1693）8中村紀洋（1691）9ローズ（1655）10衣笠祥雄（1587）11浅村栄斗（1536）12広澤克実（1529）13門田博光（1520）13松田宣浩（1520）15小久保裕紀（1516）16坂本勇人（1510）17丸佳浩（1500）