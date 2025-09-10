“強打者の証し”巨人・丸佳浩が史上17人目の1500三振を記録 18年目・1949試合目で到達
◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島(10日、東京ドーム)
丸佳浩選手が史上17人目の通算1500三振を記録しました。
丸選手はこの日、3回に第2打席が回るとカウント2-2から広島・大瀬良大地投手が投じた7球目をファウルチップで三振となりました。
これによりプロ18年目を迎えた丸選手は、1949試合目で強打者の証しでもある1500三振に到達しました。
なお最多は2149三振の西武・中村剛也選手、直近ではチームメートの坂本勇人選手が7月13日にNPB16人目の1500三振を記録しています。
1中村剛也（2149）
2清原和博（1955）
3谷繁元信（1838）
4山崎武司（1715）
5秋山幸二（1712）
6金本知憲（1703）
7新井貴浩（1693）
8中村紀洋（1691）
9ローズ（1655）
10衣笠祥雄（1587）
11浅村栄斗（1536）
12広澤克実（1529）
13門田博光（1520）
13松田宣浩（1520）
15小久保裕紀（1516）
16坂本勇人（1510）
17丸佳浩（1500）