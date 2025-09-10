超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』の3rdアルバム 『カリスマガンボ』が本日9月10日に発売された。あわせて全曲試聴動画も公開された。

本動画は、料理のテレビ番組風に『カリスマガンボ』に収録されている全10曲をミュージックビデオやキャラクターで少しずつ味わうことができる内容となっている。アラカルト(1曲)でもコース(全曲)でも楽しめるので、『カリスマ』をまだ知らない人にもおすすめの動画だ。

本日発売された『カリスマガンボ』は、全10曲の収録楽曲ほかに、「ビックカメラのテーマソング(カリスマver.)」と「カリスマガンボ」の新曲2曲が[おまけ]として収録。[おまけ]は各音楽配信サービスでは配信されずCDでのみ聴くことができる。ぜひアルバムを楽しんでほしい。なお、本作の初回生産分には11月に開催する『カリスマガンボツアー』のチケット最速先行抽選申し込み用シリアルコードが封入されている。

■3rdアルバム『カリスマガンボ』 発売日：2025年9月10日（水）

品番：KICA-3315 形態：CD 定価：￥3,850（税込）

CD購入：https://crsm.lnk.to/3rdALPR 収録楽曲：

1. カリスマピザパーティー/七人のカリスマ

2. カリスマさびら/七人のカリスマ

3. とってもかりちゅま/しちにんのかりちゅま

4. カリスマ温泉郷/七人のカリスマ

5. FUJIYAMA CHARISMA/七人のカリスマ

6. ねんねむりんりん/本橋依央利&湊 大瀬

7. ほわシャパ☆カリスマス/猿川 慧&天堂天彦

8. カリスマハウスの事件簿〜消えた秩序の笛〜/伊藤ふみや&草薙理解&テラ

9. カリスマ伝説/七人のカリスマ

10. 超カリスマ凡踊り/七人のカリスマ

[おまけ]

11. ビックカメラのテーマソング(カリスマver.)/七人のカリスマ

12. カリスマガンボ /七人のカリスマ

※初回生産分のみ『カリスマガンボツアー』チケット先行抽選申し込みシリアルコード封入 法人別購入＆早期予約特典●法人別購入＆早期予約特典：

・カリスマガレージ：カリスマガンボ まな板シート（先行予約特典）＆トレーディングアクリルキーホルダー カリスマガンボ ver.（全7種ランダム）※サイズ50mm×50mm

・アニメイト：トレーディングステッカー カリスマガンボ ver.（全7種ランダム）※サイズ120mm×120mm

・Amazon.co.jp：トレーディングA4サイズビジュアルシート カリスマガンボ ver.（全7種ランダム）

・TOWER RECORDS：カリスマガンボ2L版ブロマイド（1種）

・楽天ブックス：カリスマガンボスクエア缶バッジ（1種）

・HMV：カリスマガンボA4サイズクリアファイル（1種）

・メーカー特典：カリスマガンボL判ブロマイド（1種）

※絵柄および、メーカー特典の対象店舗は後日解禁となります。

※「カリスマガンボ まな板シート」はカリスマガレージにて7月27日（日）23:59までにご予約いただいた方への限定特典となります。他の法人でのご予約分は対象外となりますので、ご注意ください。

■＜祝4周年・カリスマ感謝祭＞ 出演：

DAY1：山中真尋（草薙理解役）、大河元気（テラ役）、橋詰知久（天堂天彦役）

DAY2：小野友樹（伊藤ふみや役）、福原かつみ（本橋依央利役）、細田健太（猿川慧役）、日向朔公（湊大瀬役） 開催日時、会場：

東京ドームシティ シアターＧロッソ（東京都）

DAY1：2025年10月4日（土)

17:00開場 / 18:00開演

DAY2：2025年10月5日（日)

16:00開場 / 17:00開演 チケット：

指定席：\6,600（税込）

車椅子席：\6,600（税込） チケット販売スケジュール：

・オフィシャル先行

受付：2025年8月25日（月）19:00〜9月2日（火）23:59

当落発表/入金期間：2025年9月5日（金）15:00〜9月9日（火）23:59

受付URL：https://tixplus.jp/feature/charisma-house_4thanniversary/

※クレジットカード・コンビニ払い

※1人あたり2枚まで ・一般先着

2025年9月12日（金）19:00〜各公演前日23:59まで

※クレジットカード払いのみ ・発券日

2025年9月25日（木）12:00〜

※年齢制限：未就学児童入場不可

※営利目的の転売禁止/転売チケット入場不可/オークションへの出品禁止

※出演者の変更に伴う払い戻しは致しませんので、ご了承ください ・車椅子席のご案内

本公演では、車椅子をご利用のお客様のために専用の車椅子席を設けております。

車椅子席をご希望の方は、席種をお選びいただく際、「車椅子席」をご選択ください。介助者・同伴者の方もチケットが必要となります。

※車椅子席は数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。 主催・企画・制作：

キングレコード株式会社 問い合わせ：

HOT STUFF PROMOTION TEL : 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00) www.red-hot.ne.jp

■ライブツアー＜カリスマガンボツアー＞

出演：

七人のカリスマ声優(小野友樹/山中真尋/福原かつみ/細田健太/日向朔公/大河元気/橋詰知久)、カリスマダンサー、月蝕會議 開催日時、会場：

神戸ワールド記念ホール（兵庫県）

2025年11月8日（土)

17:00開場 / 18:00開演

2025年11月9日（日)

15:00開場 / 16:00開演 幕張メッセ イベントホール（千葉県）

2025年11月29日（土)

17:00開場 / 18:00開演

2025年11月30日（日)

15:00開場 / 16:00開演 チケット：

指定席 \11,500 (税込) 主催・企画・制作：

キングレコード株式会社 / EVIL LINE RECORDS 問い合わせ：

大阪公演：キョードーインフォメーション TEL：0570-200-888(11:00〜18:00※日祝除く) https://kyodo-osaka.co.jp/

東京公演：HOT STUFF PROMOTION TEL : 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00) www.red-hot.ne.jp

■初の大規模展覧会＜祝4周年・カリスマ凡祭り＞ 会期：2025年9月13日（土）〜10月19日（日）

前期 9月13日（土）〜10月3日（金）

後期 10月4日（土）〜10月19日（日）

※前期・後期で展示の入れ替えあり

※開催期間中無休 時間：

平日 14:00〜20:00（最終入場は19:30まで）

土日祝 11:00〜20:00（日時指定入場） 場所：東京ドームシティ Gallery AaMo（ギャラリー アーモ）

主催：祝4周年・カリスマ凡祭り実行委員会

公式サイト：https://charisma-bonfes.charisma-house.com/

展覧会公式X：@charisma_BONfes

推奨ハッシュタグ：#カリスマ展

問い合わせ：東京ドームシティ わくわくダイヤル TEL.03-5800-9999（受付：10:00〜17:00）