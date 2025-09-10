ホロライブ・音乃瀬奏、デビュー2周年を迎え「もっと素直に、頑張っていきたいと思います」 “ママ”からも祝福イラスト
「ホロライブ」所属のVTuber・音乃瀬奏さんが、9日にエックスを更新。デビューから2年が経過したことを報告すると、ファンや“ママ”から祝福が寄せられた。
【写真】音乃瀬奏さんの“ママ”からかわいいイラストとお祝いの言葉も
奏さんは、ホロライブの音楽アーティストVTuberグループ「ReGLOSS」のメンバーとして2023年9月9日にデビュー。透き通るような歌声と高い歌唱力で人気を集めている。
今回の投稿で彼女は「なんとデビューして2年が経ちました〜！ 3年目はいっぱい心を動かして、もっと素直に、頑張っていきたいと思います これからもおまえらと楽しい時間をいっぱい共有していきたいな〜！ よろしくネ〜！」とコメントし、デビュー2周年を報告。
あわせて公開されたのは、生みの親であるイラストレーター・gomzi氏による新イラスト。奏さんへ「2周年おめでとう〜」というメッセージも送られている。
ファンからも「2周年おめでとう〜！！！これからもいっぱい応援するぞ〜！」「いつも奏ちゃんの歌で元気もらってます！」「これからも推しまくって行くから覚悟してねーーー！」「初配信で歌を聴いた時からずっとずっと奏ちゃんの歌が大好きです！」といった祝福や応援の声が相次ぎ、2万を超える「いいね」が寄せられた。
引用：「音乃瀬奏」エックス（＠otonosekanade）
