黒より“ネイビー”がいいかも！【ZARA】40・50代におすすめ♡「サマ見えアイテム」

クールで大人っぽい黒もいいけれど、黒より明るめで柔らかな印象のあるネイビーもおすすめ。きちんと感があり、知的な雰囲気をまとったネイビーは、40・50代も着こなしやすいはず。今回は【ZARA（ザラ）】から、ベストとスカートをピックアップ。洗練されたデザインで、ワンランク上の着こなしが楽しめそうです。

一点投入で鮮度アップ！ メリハリシルエットのベスト

【ZARA】「ピンストライプ柄ベスト」\5,990（税込）

ウエストがシェイプしたメリハリのあるシルエットで、モードな着こなしに導くネイビーのベスト。ストライプ柄で縦ラインが強調され、シャープなVネックも相まってすっきりと見えそうです。シャツやブラウスなどにも重ね着しやすく、着こなしがマンネリしがちな季節の変わり目に活躍してくれるはず。

程よいAラインが大人っぽいニットスカート

【ZARA】「ミディ丈スムースニットスカート」\5,290（税込）

広がりすぎない絶妙なAラインシルエットのスカート。上品なネイビーとシンプルなデザインで、洗練された雰囲気をまとえそうです。きれい見えしながらも、ウエストゴムで楽ちんなのが嬉しいポイント。きちんと感のあるシャツと合わせたオフィスコーデや、ラフなスウェットシャツでカジュアルに仕上げるのも◎

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M