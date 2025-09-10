◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第２戦 ソニー日本女子プロ選手権 プロアマ戦（１０日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）

ツアー２勝の安田祐香（ＮＥＣ）は１０日、プロアマ戦で最終調整し、プロ野球・阪神の２年ぶり７度目リーグ優勝を刺激にメジャー初Ｖを誓った。

神戸市出身で虎党の安田は、試合に出場していなかった７日にネット配信で優勝を見届けた。「すごいうれしい。優勝するとは思っていたけど、胴上げの時はみんなめっちゃ幸せそうで、こっちも幸せな気分になった」と笑顔がはじけた。

球団全体を応援する“箱推し”で、今季は甲子園や横浜スタジアムで現地観戦。９日には優勝記念グッズのタオルやブランケット、Ｔシャツに下敷きと２万円相当の４点を購入した。「応援してるチームが優勝してすごいうれしい。自分も頑張ろうと思った」と大きなパワーをもらった。

大洗ＧＣはラフが長く、距離も長いメジャー仕様の難コース。安田は「４日間耐え抜いた選手が優勝できる。普段の試合よりボギーも増えてしまうと思うけど、諦めずプレーしたい」と決意を込めた。