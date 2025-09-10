９日のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）に有名アーティストの息子が生出演し、ネットやスタジオは驚きに包まれた。

番組に登場したのは、歌手・徳永英明の息子で歌手や俳優として活動するレイニ。同局系ドラマ「愛の、がっこう。」（木曜・午後１０時）の主題歌である「Ｓｐｉｒａｌ ｆｅａｔ． Ｙｕｒａ」を情感たっぷりに生歌唱すると、ＭＣの設楽統らは「ビューティフル！」「めちゃくちゃうまい」「震えちゃう」と騒然となった。

レイニは「そもそも生放送自体が初めて」と明かし、緊張した？との問いには「緊張は普段から全くしないです」と大物ぶりを発揮。小学生時代に「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ」の曲を聴いて「ドはまり」し、「Ｔａｋａさんみたいにネイティブで歌いたい」と中学卒業後に米国留学。現地で歌を人前で披露した際にスタンディングオベーションされ、「父もこういうのを味わってたのかなって。僕も挑戦してみたい」とその景色が忘れられず歌手の道に飛び込んだと語った。

現在は俳優の小栗旬が社長を務める事務所に所属。レイニは、小栗が映画「クローズＺＥＲＯ」で演じた役に「めちゃくちゃ憧れてた」そうで、「リスペクトしてた。そんな社長がいる事務所に入れたのはうれしい」と語った。

今年１月にデビューし、Ｎｅｔｆｌｉｘ「グラスハート」に俳優としても出演。しかし父からの反応は「全くないです」と明かし、「仕事に関しては一切話したりしない。何食べる？とか家族の会話とかしない。もちろん尊敬はしてるんですけど」と明かした。

憂いを帯びた雰囲気は、「レイニーブルー」「壊れかけのＲａｄｉｏ」などをヒットさせた父をほうふつ。ネット上では「え？ 徳永英明さんの息子なの！？」「徳永英明さんの息子さんだったんだー！」「生放送で初めてとは思えない素晴らしい歌声でこれはビックリ」「雰囲気がとても魅力的。徳永英明さんの雰囲気にも似てる」「歌声かっこよすぎ」「声質も立ちも父親譲り」「生歌唱泣けました」「顔も歌声もお父さんに激似」と騒然となった。