松村沙友理「私、顔がいいやつっぽいんですよ」「顔いいやつじゃないですか？ 私」
女優・タレントの松村沙友理（33歳）が、9月9日に放送されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系）に出演。「私、顔がいいやつっぽいんですよ」と語った。
番組の「未公開トーク集」が放送されることになり、松村沙友理が仕事選びの話題の中で、「本当に自分に向いてなさすぎるというか、知識がなさすぎる（オファー）は一応断っていますね」とコメント。
また、俳優業でやりたい役があるか聞かれると、松村は「私、顔がたぶんいいやつっぽいんですよね」と話し、周りを一瞬沈黙させる。
松村が「顔いいやつじゃないですか？ 私。そんなことない？」と言うと、佐久間宣行氏が「（『いい』のは）性格ね？ 性格がいいやつ」と確認する。松村は「いや。顔です」と言って笑わせ、佐久間氏が再度「言葉だけ聞くと、ビジュアルが良すぎるって自分で言ったように感じたの」と説明すると、松村は「ああ、なるほど。ま、それもありますけど」と顔も性格もいいと言い張った。
番組の「未公開トーク集」が放送されることになり、松村沙友理が仕事選びの話題の中で、「本当に自分に向いてなさすぎるというか、知識がなさすぎる（オファー）は一応断っていますね」とコメント。
松村が「顔いいやつじゃないですか？ 私。そんなことない？」と言うと、佐久間宣行氏が「（『いい』のは）性格ね？ 性格がいいやつ」と確認する。松村は「いや。顔です」と言って笑わせ、佐久間氏が再度「言葉だけ聞くと、ビジュアルが良すぎるって自分で言ったように感じたの」と説明すると、松村は「ああ、なるほど。ま、それもありますけど」と顔も性格もいいと言い張った。