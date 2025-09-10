大人なら普段使いの万年筆にもこだわりたい。高級筆記具ブランド・ペリカンから美麗なローズゴールドの限定品が登場

メールやチャットでのやり取りが当たり前になった今だからこそ、手書きの手紙には特別な価値があります。人とのコミュニケーションだけでなく、手帳や日記に日々の出来事を記録するときも、文字にそのときの感情が表れて、自分だけの大切な記録になります。

そんな「手書きの時間」を習慣にするなら、気分を高めてくれる筆記具を選ぶのが一番。なかでも文字に表情をつけやすく、上質な雰囲気をまとえる万年筆は、大人にふさわしい道具といえるでしょう。

そこで注目したいのが、ドイツの高級筆記具ブランド・ペリカンから登場する特別生産品「万年筆 スーベレーン M600 ホワイト＆ローズゴールド」（8万1400円）。2025年9月中旬に発売予定の新作です。

「万年筆 スーベレーン M600 ホワイト＆ローズゴールド」は、凛とした美しさをまとったピュアホワイトの軸に、クリップやリング、ペン先などにローズゴールドをあしらった特別な一本。磨き上げられた白い樹脂ボディと、繊細に輝くローズゴールドのコントラストが上質感を引き立てます。

ペリカンの「スーベレーン」シリーズは、小ぶりなM300から最上位モデルのM1000まで、サイズごとに大きく5種類を展開しています。その中で今回の限定モデルのベースとなったM600は、中間サイズにあたり、多くの人にとって手に馴染みやすいバランスのとれたモデルです。

ペン先には14金を使用し、字幅はEF（極細字）、F（細字）、M（中字）、B（太字）の4種類から選択可能。一本ごとにドイツの熟練職人（マイスター）が丁寧に仕上げており、なめらかな筆致を楽しめます。

クラシカルなピストン吸入式を採用し、軸にはインク残量を確認できるインクウィンドウを搭載。実用性とクラシックな魅力を兼ね備えた仕様となっています。

また、同じボディを採用したツイスト式ボールペン「スーベレーン K600 ホワイト＆ローズゴールド」（5万7200円）も同時発売。国内での展開は、万年筆（M600）が400本、ボールペン（K600）が150本と、それぞれ限られた本数のみが予定されています。

1838年に画材メーカーとして創業したペリカンは、185年を超える歴史の中で筆記具の分野を牽引してきました。そんな技術と伝統を凝縮した特別モデルは、上品なカラーリングとともに、日常の手書きのひとときを格別なものへと導いてくれるはずです。

>> ペリカン

＜文／&GP＞

