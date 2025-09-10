症状が出るのは外食中だけ。医師の指摘で思い出した幼少期の記憶／外食がこわい
『外食がこわい 会食恐怖症だった私が笑顔で食べられるようになるまで』（なつめももこ/オーバーラップ）第5回【全15回】
【漫画】『外食がこわい 会食恐怖症だった私が笑顔で食べられるようになるまで』を第1回から読む
あんなに大好きだったとんかつが、ある日を境に喉を通らなくなった。好物のシャインマスカットが一粒ですら食べられない…。お腹がすいているのに、喉にゴムボールがつまったような感覚がして、息が苦しい。食べたいのに食べられない悲しみと絶望を救ってくれたのは、とことん寄り添って話を聞いてくれるふくろう似のお医者さんだった…。『外食がこわい 会食恐怖症だった私が笑顔で食べられるようになるまで』は、「食べること」自体を恐怖に感じてしまうようになった主人公が、少しすつ食べることに向き合えるようになっていくノンフィクションコミックエッセイです。
【漫画】『外食がこわい 会食恐怖症だった私が笑顔で食べられるようになるまで』を第1回から読む
あんなに大好きだったとんかつが、ある日を境に喉を通らなくなった。好物のシャインマスカットが一粒ですら食べられない…。お腹がすいているのに、喉にゴムボールがつまったような感覚がして、息が苦しい。食べたいのに食べられない悲しみと絶望を救ってくれたのは、とことん寄り添って話を聞いてくれるふくろう似のお医者さんだった…。『外食がこわい 会食恐怖症だった私が笑顔で食べられるようになるまで』は、「食べること」自体を恐怖に感じてしまうようになった主人公が、少しすつ食べることに向き合えるようになっていくノンフィクションコミックエッセイです。